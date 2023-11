El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó este lunes el escenario electoral a dos semanas del balotaje, habló sobre las denuncias de presunto fraude por parte de La Libertad Avanza y recordó el sincericidio del opositor Luis Juez, que explicó qué era lo que unía las filas dentro de Juntos por el Cambio.



Denuncias de fraude, de poca monta

El tema son las urnas que dan voto cero. Y voto cero dan 1.669 de Milei, 1.652 de Massa y 1.600 de Juntos por el Cambio. Es todo una gran vergüenza.

Porque, además, el señor Guillermo Francos, sea como sea, ha vivido una larga trayectoria. Un hombre, qué sé yo, sesenta años. ¿Se vive para decir una tontería, una estupidez tan grande, a esta altura del partido? ¿Quedar desautorizado en cualquier reportaje al que accede? Porque no tiene una prueba, no tiene nada para decir sobre la presunción de fraude.

Se olvidan estos personajes lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos. Casi un golpe de Estado porque Trump había dicho que había fraude. Y lo sostuvieron mucho tiempo después de las elecciones. Y terminó Fox con Tucker Carlson, el personaje bastardo que vino a la Argentina a entrevistar a Javier Milei, expulsado porque tuvieron que pagar 800 millones de dólares a la empresa que había hecho las elecciones. Pero lo del Capitolio no lo borra nadie de la historia de Estados Unidos.

¿Y se acuerdan lo que sucedió en Planalto? Con el enorme bandido, delincuente internacional, de Bolsonaro. ¿Qué quieren traer para la Argentina?

Pero no es solamente Francos. Ellos son unos mentirosos, pero unos mentirosos de cuarta. Porque mentir con una cierta elegancia, mentir teniendo un poco de razón, afirmándose en algo que mínimamente sea demostrable, bueno, tendría un resultado distinto. Pero esta mentira no tiene ni pies ni cabeza.

Un escenario de paridad y el sincericidio

Jorge Majfud, el gran pensador político que vive en Estados Unidos, amigo, que estuvo dando una charla memorable en Caras y Caretas hace pocos meses, escribe un tweet en el que dice, ‘observo que en Argentina hay una especie de confianza en que Milei va a perder el balotaje’. Parece escribírmelo a mí directamente.

Razonablemente, basado en una serie interminable de absurdos y deserciones de sus propias filas. Parte de los absurdos es esto de querer instalar el fraude. Dice Majfud, 'no quiero decir que va a ganar Milei, porque eso no lo sabe nadie'. Dice 'solo digo que no den por hecho nada, los bots no dejan de trabajar'. Las Lilia Lemoine tampoco, aunque duerman la siesta.

Representan a mucha gente. Esto es así. Y la suma de Macri, que yo pensé que era una resta, y de Bullrich, que sacó tan pocos votos, parece que suman lo suficiente para, por lo menos, presentar encuestas que son parejas y con una leve ventaja. Mientras uno se pregunta qué une a esta gente, y Luis Juez tiene una respuesta que parece atinada.

Mientras uno escucha todos estos cuestionamientos a la propia Justicia Electoral, Luis Juez dice que lo único que los une es algo que no tendría que ser una motivación política. Y, sin embargo, les está yendo bien.

"Se ve que a nosotros nos une solo la desaeración de llegar al poder, porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar empezamos a decirnos cosas que no son fastidios de las últimas 24 horas. Hemos hecho el ridículo".