Trinidad Ruarte tenía 17 años cuando fue atropellada el 18 de junio pasado por el médico Federico Luna que conducía por Ruta la 38 de La Rioja. El 26 de junio, a raíz de las heridas de gravedad, murió. El conductor se dio a la fuga y horas más tarde se puso a disposición de la Justici. Hoy esta imputado por el siniestro vial.

Durante el fin de semana pasado fue demorado y detenido por conducir en estado de ebriedad. El test de alcoholemia dio como resultado 0.62 gramos en sangre por lo que fue demorado y puesto a disposición del personal policial y actualmente a la espera de la decisión del juez de turno.

En conferencia de prensa, Sergio Gómez, abogado de la familia de la joven explicó, este lunes, que había solicitado al juez de Instrucción, Daniel Barría que Luna no esté habilitado para conducir vehículos y no hubo respuesta judicial. “Esto demuestra que estamos ante una persona que desprecia la vida ajena, la propia y agradezco la intervención oportuna de Comisaría Cuarta, porque no sabemos si se pudo haber evitado otro siniestro vial ante una persona que conduce en un estado de ebriedad”, dijo Gómez.

“Esto que pasó con su detención por alcoholemia positiva explica cuál es el apego del acusado a las normas. Luna es una persona que hace menos de seis meses estuvo involucrado en un homicidio culposo al conducir un vehículo a toda velocidad y luego se dio a la fuga. Cinco meses después es detenido por gente de la Comisaría Cuarta conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, tenía 0,62 de alcohol en sangre”, consideró.

El abogado confirmó que solicitó la revocación de la excarcelación de Luna porque “hay un absoluto desprecio y desapego a la norma y esto lógicamente compromete el avance de la instrucción judicial”. “La Fiscalía había entendido de que no había que darle la excarcelación. Nosotros hemos fundamentado de que no debía otorgársele la excarcelación, pero el juez, hizo una interpretación de que de que no existía más riesgo procesal”, expresó Gómez.