Ayer, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, mostró su apoyo público a la fórmula presidencial de Unión por la Patria, conformada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi. El salteño lo hizo en sus redes sociales y luego, en un acto que el presidenciable realizó en la localidad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Se supo que antes de su anuncio, Urtubey mantuvo una reunión el domingo por la tarde con el actual ministro de Economía de la Nación y la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, actual presidenta del partido Tercera Posición.

El ex mandatario de Salta expresó que su decisión no sólo se asienta en su militancia peronista sino principalmente en su deber como "defensor de la democracia y de mi país". Continuó: "Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho", afirmó, enarbolando las palabras de Eva Duarte de Perón.

A pesar de su adhesión a UxP, el ex mandatario local cuestionó al actual gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Mauricio Macri, pues afirmó que "los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia". "Hace falta un gobierno de unidad nacional en serio, que sea la herramienta transformadora que necesita nuestro pueblo para comenzar a dar vuelta la página del dolor y la desesperanza. El anterior gobierno no lo hizo. El actual tampoco", dejó asentado en su cuenta de X.



Finalizó su posteo asegurando que "ya es hora de mirar hacia adelante, ya es hora de trabajar por la Argentina. Al futuro no se lo espera, se lo construye".

Un tiempo nuevo

En las últimas horas del domingo último, el candidato a la presidencia de UxP se refirió a Urtubey en una entrevista por LN+. Allí sostuvo que consideraba al ex gobernador salteño como "alguien con quien contaría en mi equipo”. De esta manera, Massa continúa con la premisa de fortalecer el proyecto de "unidad nacional", dando apertura a dirigentes políticos que se han expresado abiertamente en contra de la grieta entre macrismo y kirchnerismo.



Tras las publicaciones del salteño, Sergio Massa se hizo eco del apoyo en un acto que realizó en Río Cuarto agradeció a Juan Manuel Urtubey. Allí destacó que el ex gobernador de Salta, "con esa vocación de construir desde el centro, pero sobre todo, desde esa mirada federal, viene a ayudarme a tratar de transmitir a los y las argentinas que empieza un tiempo nuevo".

En el acto en Córdoba estuvo el mismo Urtubey, quien se mostró por primera vez en la campaña electoral, pocos días antes del balotaje del 19 de noviembre.

En realidad el acercamiento entre Massa y el ex mandatario salteño no es tan novedoso, pues en 2018 ambos conformaron el espacio de Alternativa Federal, junto a Juan Schiaretti y Miguel Pichetto. Este último comunicó a fines de octubre que su partido, Encuentro Federal Republicano, asumiría el rol de una alternativa opositora, por lo tanto, no expresarían su respaldo ni a Javier Milei ni a Sergio Massa.

En cuanto a Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, se hizo eco de la visita del ministro de Economía de la Nación a su provincia. En gira por Oriente Medio y Europa, expresó que "de nada sirve que vengan a firmar en algún municipio la tarjeta Sube unos días antes de que sean las elecciones de segunda vuelta, mientras todos los subsidios al transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA, porque la república de la Capital Federal y sus alrededores recibe el 75% de los subsidios al transporte y esto no lo arregla la tarjeta Sube”.

Embanderado en un "verdadero" federalismo, el mandatario cordobés se mantiene alejado de cualquier posición que lo vincule directamente con los candidatos a la presidencia del país. A pesar de ello, y después de los resultados de las elecciones generales de octubre, varios intendentes peronistas de la provincia de Córdoba manifestaron su apoyo al candidato de Unión por la Patria, en clara oposición a Javier Milei.