La canciller de Perú, Ana Gervasi, y el embajador en Estados Unidos, Gustavo Meza-Cuadra, renunciaron tras el escándalo por la fallida reunión entre la presidenta Dina Boluarte y su par estadounidense, Joe Biden. Ese encuentro había sido anunciado oficialmente pero finalmente no se produjo porque no estaba programado.



"Ella presentó su carta de renuncia hoy" y "seguramente mañana estará jurando el o la nueva ministra de Relaciones Exteriores", confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, horas después de que medios locales reprodujeran la nota de la dimisión.



En el documento, de cuatro párrafos, Gervasi reivindica lo que considera logros de su gestión y no alude al incidente de la supuesta reunión con Biden, según la reproducción facsimilar.



Horas después se conoció la nota de dimisión de Meza-Cuadra, quien, a diferencia de Gervasi, sí mencionó el episodio del falso encuentro con Biden. "Considerando que la embajada a mi cargo ha tenido la responsabilidad de la preparación de la visita de la presidenta, le hago llegar por este medio mi renuncia al cargo de embajador del Perú en los Estados Unidos", escribió el diplomático en la nota dirigida a Gervasi.

Boluarte en Washington, pero sin ver a Biden

para participar de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) junto a Biden y otros jefes de Estado o de gobierno del continente. "Es imperativo que la canciller rinda cuentas frente a todos los peruanos", dijo el primer vicepresidente del parlamento, el fujimorista Arturo Alegría, en la red X.