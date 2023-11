La Fiscalía de Uruguay anunció que investigará los presuntos delitos vinculados a la entrega de un pasaporte express al narcotraficante Sebastián Marset, comunicó el portavoz de la fiscalía, Javier Benech. La pesquisa se basa en las denuncias de la exvicecanciller Carolina Ache, que implicaron las renuncias del ministro de Relaciones Exteriores, así como del ministro y viceministro del Interior y del asesor de comunicación de la Presidencia.



El fiscal Alejandro Machado, que escuchó a Ache el miércoles pasado en el marco de la causa sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la documentación, es quien va a asumir la nueva indagatoria sobre las declaraciones de la exfuncionaria que renunció en diciembre de 2022, según ella por negarse "a cometer un delito".

El blindaje oficialista

En tanto, por 15 votos sobre 31, las bancadas oficialistas en la Cámara de Senadores rechazaron este martes el pedido del Frente Amplio (FA) de tratar como asunto político el caso del pasaporte y las consecuentes renuncias. "Los hechos que se proponen se encuentran dentro de la órbita judicial. La crisis política quedó debidamente resuelta con la intervención y decisiones del presidente y son suficientes para dar vuelta la página y seguir adelante", expresa la moción leida por la senadora nacionalista, Carmen Asiaín, en representación de los miembros de la coalición. "Hacer lugar a este planteo de asunto político, que busca sustituir una interpelación a los jerarcas ya renunciados, sólo generaría la erosión de las relaciones políticas en este Cuerpo y pondría en innecesario e inoportuno cuestionamiento las bases institucionales", agrega.

Desde la oposición cuestionaron la decisión del oficialismo y manifestaron que quedan muchas incógnitas en torno a las responsabilidades políticas. "Todavía no se tiene la certeza de quién dio la orden de destruir información pública, pero sí se sabe que se destruyó información pública que estaba en un expediente, contrario a lo que dijo el presidente, quien debe estar pésimamente asesorado antes de emitir esa declaración”, explicó el senador del FA Óscar Andrade, citado por el medio uruguayo La Diaria.



El senador del FA Mario Bergara lamentó que no se diera el ámbito para discutir algo que “afectó y afecta el Parlamento, porque el Poder Ejecutivo es parte del funcionamiento de un sistema democrático, que se basa en la relación armónica de los tres poderes y no puede pensarse que está por encima y que vengan ministros acá a ocultar información y a mentir descaradamente”.

Antes de conocerse si se debatiría o no la moción opositora, la senadora frenteamplista Silvia Nane manifestó en una rueda de prensa que la ciudadanía merece que el Parlamento se expida sobre el asunto. "Tenemos una tremenda crisis de credibilidad", aseguró Nane. "En este momento (en el oficialismo) tienen una batería de argumentos que los van a tener que renovar por el escándalo en el que nos están metiendo y creo que no les está alcanzando. El presidente de la República no está siendo claro, quizás es por eso que están tan preocupados", remarcó.

Los nuevos ministros salen a la cancha

Dentro de este marco de intentos de "borrón y cuenta nueva" por parte del oficialismo, Nicolás Martinelli asumió como ministro del Interior. "Me siento muy agradecido y honrado con la decisión del presidente de confiarme la conducción del Ministerio del Interior", escribió en su cuenta de la red social X el flamante jerarca cuyo nuevo subsecretario es Pablo Abdala, exdirector del Instituto del Niño y Adolescente. "Asumo con el compromiso y la responsabilidad de trabajar, junto a todo el equipo, para que cada persona, en cualquier rincón del país, se sienta más segura", añadió.

Martinelli fue director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), hasta febrero de 2021 tras tomar un cargo como asesor del presidente Luis Lacalle Pou. Desde el mes de septiembre de 2022 hasta esta última semana, se desempeñó como director general del Ministerio del Interior.

El renunciante a la cartera, Luis Alberto Heber, es senador y estaba con licencia mientras se desempeñaba como titular de Interior, pero ahora debe volver a la cámara. Fuentes del Congreso citadas por El Observador señalaron que seguirá de licencia otras dos semanas y luego sí volverá a su banca. Su relevo, Rodrigo Blas, en tanto, recupera su escaño en Diputados.

El lunes, el ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini, asumió como nuevo canciller. En una conferencia de prensa que brindó en el marco de la VIII Semana de la Energía --coorganizada por el Ministerio, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Latinoamericana de Energía-- subrayó que se sintió sorprendido con el nombramiento por parte del Presidenta y que enfrentará "un desafío importante". Elisa Facio, hasta el momento directora general de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, asume como nueva titular de dicha cartera.

El abogado del narcotraficante

Por su parte, el abogado de Marset, Alejandro Balbi, fue citado por la Fiscalía uruguaya para declarar en calidad de testigo por la expedición del pasaporte a su cliente mientras se encontraba en los Emiratos Árabes y con el que logró escapar de ese país, un procedimiento que defendió como legal. "Hay una sola coincidencia: en la legalidad del otorgamiento del pasaporte a esta persona. Queda claro que mi actuación fue dentro de la normativa, reconocido por todos, y a pesar de estas desavenencias políticas que hubo, que soy ajeno porque no soy funcionario ni integro ningún partido político", indicó a la prensa tras retirarse sin ofrecer más declaraciones.

El abogado de Balbi, Juan Fagúndez, coincidió con Balbi en la legalidad de la expedición del pasaporte de Marset y que su defendido sostuvo una reunión con la exvicecanciller Carolina Ache para consultarle sobre el estado del envío de la valija diplomática con los pasaportes hacia los Emiratos Árabes. "La mayoría de los pasaportes que tramita Cancillería pueden llevar seis o siete días porque se entregan los días jueves, en este caso se hizo el miércoles la parte de Policía Técnica y el jueves se imprimió y salió este día", argumentó.