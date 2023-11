El intendente de Villa María, Martín Gill, aseguró que "el pensamiento de Javier Milei está en las antípodas del pensamiento de Córdoba y los cordobeses" y que "nunca fue tan fácil elegir entre las dos opciones que se presentan en el horizonte".

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que la visita de Sergio Massa a la provincia fue de "un enorme volúmen político" y recordó el vínculo del candidato a presidente de Unión por la Patria con el exgobernador cordobés e histórico dirigente del PJ José Manuel de la Sota: "Ha marcado la vida política de Sergio (Massa) y ha conocido esta provincia con sus ojos y su mirada, y eso se notó en esta visita", planteó Gill, en diálogo con AM750.

Además, recordó que en 2015, durante la primera incursión de Massa en busca de la presidencia, de la Sota jugó un papel muy importante y Córdoba "fue el único distrito" en el que el actual ministro de Economía ganó las elecciones.



También se refirió a las últimas declaraciones del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien recientemente se manifestó en redes sociales con vehemencia contra el candidato de Unión por la Patria.

"Hay una serie de especulaciones al respecto que me parece que no se van a dar. El gobernador ha tenido una visión de mantenerse prescindente y ha tenido expresiones críticas que han llamado la atención por la virulencia, que no es su forma habitual de expresarse", expresó en La García.



Y continuó: "De todas maneras, la sensación que nos da a nosotros es que esa expresión del gobernador no deja de ser personal y no impacta sobre el peronismo de Córdoba, que mayoritariamente se ha expresado en favor de Massa".

Reunión con el sector de la cultura

Este martes, el candidato de UxP convocó a integrantes de la Cámara de Producción de Espectáculos y afines de Córdoba en la Plaza de la Música, donde Massa se comprometió con el sector para potenciar la industria del entretenimiento.

Nicolás Sattler, cantante de la banda cordobesa de cuarteto Q Lokura, que estuvo presente en la reunión con el candidato a presidente del peronismo, dio detalles del encuentro.

"Están trabajando para que la música en vivo esté exenta de impuestos. La música nuestra es muy pedida hoy, gracias a Dios, entonces hay muchos festivales y municipios que te contratan y serviría mucho para ambos", explicó en Aquí, allá y en todas partes.

Por último, destacó la importancia del cuarteto como expresión regional de la música argentina: "Es una música que contagia y, en el momento que estamos pasando en el país, es bueno que la gente se contagie de la alegría", concluyó.