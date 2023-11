El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, sostuvo que el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “no viene a la UIA y en su plataforma no se nombra nunca al sector industrial”. Moretti, el jefe de los industriales de Santa Fe, cuestionó en declaraciones radiales que como Unión Industrial invitaron a los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei a conocer las necesidades del sector pero “el candidato Milei no vino, a la UIA no viene”. En su edición del martes, este diario contó que el libertario había rechazo la invitación de los industriales.

Moretti, dijo también que “como federación estuvimos ayer en el acto de Massa en Santa Fe y le entregamos un documento de lo que dice el sector industrial” porque “estamos muy preocupados” sobre la posibilidad de “que no se lleven adelante las políticas productivistas que él está anunciando”. En esa línea, agregó que “si leemos la plataforma de LLA no se nombra nunca al sector industrial”. “La única referencia que tenemos fue lo que dijo Epstein (Darío Epstein, economista de LLA) donde planteó que iba a ser una política de apertura total y nos iban a dar dos años para estar a la misma altura de Alemania”, completó.

En esa línea, Moretti sostuvo que “indiscutiblemente, no tiene conocimiento de lo que pasa en Alemania, ni de lo que es una máquina”. Además, comentó que en esa ocasión le preguntaron “si entonces íbamos a tener los créditos que tienen los alemanes para tener competitiva su industria”. Asimismo, cuestionó sobre la posibilidad de que triunfe la fórmula de LLA: “a Cavallo ya lo vivimos, pero hasta Cavallo era menos grosero e incapaz de decir las barbaridades que dice este hombre”.

También calificó como “un peligro” la posibilidad de eliminar el Banco Central, y dijo que como industrial “tengo que hacer una importación de un subproducto que yo transformo, a donde voy a buscar los dólares si no hay un Banco Central que me regule”, y se mostró incrédulo de cómo “hablan con tanta falta de conocimiento de todos los procesos productivos”.