Gastón Granados, intendente del partido bonaerense de Ezeiza, aseguró que "si gana Milei, los próximos cuatro años serán durísimos" y agregó que "es de vida o muerte la diferencia que existe" entre Massa y el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.

Respecto del encuentro que mantuvo el pasado martes con el gobernador Axel Kicillof y el el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, dijo: "nos pidieron que en el balotaje pongamos las mismas ganas" que en las elecciones generales para lograr la victoria de Sergio Massa.

El ezeicense mencionó que en su distrito "hemos pasado por presidentes de nuestro espacio y de la oposición" y que "cuando el gobierno nacional no es peronista, es más difícil que lleguen las obras o entiendan cuáles son las necesidades estructurales que tienen nuestros municipios". Granados destacó que en Ezeiza, más de la mitad de la gente no tiene cloacas y que es más fácil pedírselas a los "gobiernos donde el Presidente entiende que esos derechos tienen que llegar de manera rápida, respecto de otros gobiernos que no lo ven así. En este caso, la diferencia es extrema".

El jefe comunal se refirió también a la gestión anterior y rescató que aunque "en el gobierno de Vidal y Macri no tuvimos las respuestas que fuimos a buscar, llegaron obras y se atendieron algunas cuestiones, pero si Milei llega a ser presidente, los próximos cuatro años serán durísimos porque habla de eliminar la coparticipación y de cuestiones que van a impedir que nosotros funcionemos".

Granados reconoció que en los distritos del conurbano, entre la categoría a presidente y la de intendente, "tuvimos una diferencia de entre 7 a 14 puntos", y planteó que es necesario "ir a buscar a ese vecino y decirle que ahora tiene que ir a votar a Massa" .Y a modo de autocrítica agregó: "Los mandatarios locales debemos recuperar esos puntos y algunos de los que votaron a Patricia Bullrich, y Massa no los puede convencer".

Además, ya en la temática local, aseguró que en En Ezeiza hay entre 10 y 15 obras importantes en camino "y tienen que saber que, para se terminen, tienen que votar a Massa", advirtió.