“Nos vamos a morir de corrección política”, lloran los que hace años sostienen los discursos más correctos y funcionales a la hegemonía. “Ya no se pueden hacer chistes”, insisten los supuestos comediantes, hombres blancos cis heterosexuales, que no entienden de qué mierda van a hablar ahora, si no pueden reírse de mujeres, putas, travestis y homosexaules. “Oh, Dios mío, qué será de nosotros”, rezongan por los rincones de Facebook los repugnantes salieris del gordo Porcel. Hace nueve años, que haga lo que haga, la síntesis de mi trabajo es: “pasa que vos odiás a los hombres”, incluso antes de declararme feminista, ya me acusaban de esto mis enemigos, ya sabían ellos antes que yo a dónde llegaría con tanta queja sobre el sistema de estereotipos y clichés. Si bien no puede deducirse, la conclusión de que odio a los hombres de ninguna línea de diálogo, de ninguna cosa que haya escrito o dicho jamás, de eso me acusan sin cesar. Y a muchos les he pedido pruebas, como los profesores me pedían a mí citas y bibliografía para justificar cualquier hipótesis, y no lo han podido demostrar. Después de todo, ¿cómo podría manifestarse este odio? ¿Qué podría haber enunciado que condujera a tamaña estupidez?: “Hay que aniquilar a todos los varones y esperar que de a poco se extinga la humanidad”; “hay que encerrar a todos los hombres en jaulas oxidadas”; “hay que quitarle todos los derechos a los hombres, no dejarlos votar, pagarles menos por el mismo trabajo, obligarlos a tener hijos que no quieren”. No, no dije nada esto. ¿Visibilizar la desigualdad de derechos será odiar a los hombres? ¿No reirme de los chistes de mierda de cualquier mediocre que se esté haciendo el gracioso será odiar a los hombres? ¿Querer ganar lo mismo que un hombre por el mismo trabajo será odiar a los hombres? ¿Decirle machista del orto a un machista del orto será odiar a los hombres? ¿No mantener los modos? ¿No decirle a mi amigo que se abrigue?, pero si tiene 36 años el pelotudo ¿Es porque le acabo de decir pelotudo a mi mejor amigo? Es realmente pelotudo, eh! ¿Es discrimintario decir que tengo un amigo varón? Chikes, se me está riendo el culo re fuerte ahora. En serio. Es condición fundamental para discriminar ser la persona poseedora del poder, así que no estoy capacitada para hacerlo. Lo mismo sucede con el sexismo, chikes basta, no existe el sexismo inverso, una mujer no puede cosificar a un hombre, no puede volverlo objeto porque existe una sociedad, una humanidad entera, diciendo que los hombres no son objetos de las mujeres, sino al revés.

¿Será esto de querer destruir de cuajo un sistema patriarcal que beneficia a un sector tan específico de la humanidad en detrimento del otro, sistema que nos perjudica hasta la muerte a los cuerpos feminizados? ¿Será eso odiar a los hombres quizás? No sentir compasión por abusadores ni golpeadores, no tener la más mínima intención de caerte bien, ni sentir la necesidad de escuchar tu punto de vista sobre esto. No, no, no, señorita, pero esto se puede debatir, debiera usted encontrar la manera de explicármelo de un modo mas suave. Ah, bueno, venga acérquese, así, bien bajito se lo voy a decir: váyase bien a lo profundo del ano de su abuelo, a ver si se cree que yo soy su maestra de primer grado. Claro que lo odio a usted, viejo reaccionario hijo de un camión lleno de yutas, a usted y a todos esos vetustos rockeros que defienden patrulleros que se creen muy contracultura hasta que una nena rapada se sube a uno, lo pinta y entonces se vuelven mágicamente milicos con guitarras, ¿Será eso odiar a los hombres? Y bueno, sepa usted que los insultos de los giles son halagos para una feminista. ,