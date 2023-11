TEATRO

Cyrano

Es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane pero, debido a su fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo aunque poco locuaz, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxana termina perdidamente enamorada de él. Después de reabrir el Teatro Alvear con Edmond, una obra sobre la creación de Cyrano, es el turno de la creación de Edmond Rostand, con adaptación y dirección de Willy Landin, y con Gabriel Goity encabezando un numeroso elenco. Desde el miércoles 15, y hasta el domingo 15 de diciembre.

Miércoles a sábado a las 20, domingo a las 18, en la sala Martín Colorado del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $3700.

Mil ciento veintitrés

Dos mejores amigos chatean de madrugada, mientras una tormenta une territorios alejados. Los separan mil ciento veintitrés kilómetros, los une todo lo demás. Antes de terminar sus estudios secundarios, Lautaro fue convocado a las inferiores del equipo de fútbol Querandíes, por lo que tuvo que viajar e instalarse en otra ciudad, lejos de su familia y su mejor amigo Víctor. Mil ciento veintitrés es el devenir de un vínculo partiendo de su separación física, y la búsqueda de estrategias para que el contacto y la amistad permanezcan en tiempo presente. Dramaturgia y dirección de Ana Schimelman, vestuario y escenografía de Felipe Ramusio Mora e iluminación de Emanuel Parga. Con Felipe Ramusio Mora y Manuel Caponi. Hasta el viernes 24 de noviembre.

Viernes a las 22.30, en Moscú Teatro, Ramirez de Velasco 535. Entrada: $4000.

MÚSICA

Ion

En el año en que el grupo Pez cumple tres décadas sobre los escenarios, Ariel Minimal ha contado que, después de la aparición de algunos temas nuevos, les surgió la necesidad de entrar a grabar. Así que revolvieron en el arcón, rescataron 30 temas más y, después de una cuidadosa selección, quedaron los trece que dan forma a Ion, el vigésimo primer trabajo de estudio de la banda, ahora convertida en cuarteto. Grabado y masterizado por Mauro Taranto en estudios Ion y La Cocina de Beti en julio de este año, el nuevo disco incluye diez temas de Minimal (entre ellos los dos simples previos, difundidos en redes: “Bowie en Mar del Plata” y “Llevo la palabra”), y uno firmado en solitario (y cantado) por cada uno del resto de los integrantes: Fósforo García, Franco Salvador y Hernán Espejo. Como es habitual, el álbum fue editado por su propio sello independiente, Azione Artigianale, tanto en las redes como en una cuidadosa versión en vinilo.

La máquina invisible

El cantautor uruguayo Ismael Varela es más conocido como Señor Faraón desde hace ya tres lustros, cuando comenzó su proyecto solista, cantando principalmente en inglés con líricas sobre amores rotos y fuerte impronta folk-blues, un formato registrado en sus dos primeros discos: Siguiendo al rayo (2009) y Las últimas en inglés (2010). Luego se acercó a motivos folclóricos latinoamericanos, transición que plasmó en Piel de culebra (2015) y ya en Noctambul (2018) rompió con la estética acústica en pos de un sonido eléctrico y de banda. Para este flamante Ep, Varela nombra y presenta el grupo que lo acompaña, La Máquina Invisible, integrado por Zelmar Borrás (Los Nuevos Creyentes) en guitarra eléctrica, Manuel Rilla (Portillo, Genuflexos) en bajo y Matías Chouhy (Mux, Alucinaciones en Familia) en batería.

ONLINE

La luz que no puedes ver

La novela All the Light We Cannot See le valió a su autor, el estadounidense Anthony Doerr, el premio Pulitzer de ficción en 2014. Su adaptación en formato de miniserie de cuatro capítulos tuvo como principal guionista a Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, y la dirección de Shawn Levy. Se trata de un relato ambientado en los años de la Segunda Guerra Mundial en el cual la gran protagonista es una adolescente francesa llamada Marie Laure, una chica ciega que huye de París después de la invasión del ejército nazi. El único refugio disponible es la casa de un tío excéntrico y solitario que habita en la ciudad de Saint-Malo, en la región de la Bretaña francesa, que más temprano que tarde caerá también bajo la ocupación de los alemanes. Junto con el ejército llega un muchacho de diecisiete años, Werner, quien debió alistarse contra su voluntad y entablará una particular relación con Marie. Mark Ruffalo interpreta al padre de la chica, un cuidador del Museo de Ciencias Naturales parisino.

Mayflies

La plataforma especializada en producciones británicas Acorn TV ofrece esta miniserie en dos partes basada en la novela homónima de Andrew O’Hagan. La trama parte de una cuestión muy dolorosa: el pacto de muerte de un hombre que se entera de que sufre un cáncer avanzado y le pide a su mejor amigo que lo ayude a acabar con su vida cuando la enfermedad entre en la zona de no retorno. Una serie de flashbacks retrotraen al espectador a los 80, los años de adolescencia de los amigos, con ciertas canciones como disparadores de los recuerdos. La intensidad dramática y seriedad psicológica de Mayflies resulta muy difíciles de hallar en series producidas para otras plataformas de streaming más populares.

CINE

Albertina Carri en el Malba

La sala de cine del Museo Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) le está dedicando la segunda quincena de noviembre a una retrospectiva integral de la obra de Albertina Carri, incluyendo sus largometrajes más reconocidos –Los rubios, La rabia– y los diversos cortometrajes que la realizadora ha dirigido a lo largo de su carrera. El programa incluye además un notable mediometraje absolutamente inédito, Palabras ajenas, que fue realizado durante la pandemia de covid19 y que describe el estado de las cosas en el mundo durante esos duros meses a partir de material periodístico audiovisual. El próximo jueves 16 a las 19 podrá verse precisamente ese material original, seguido a las 21 de Cuatreros (foto), excelente ejemplo de film ensayístico producido a partir de material de archivo reelaborado. La noche se cierra a las 23 con Las hijas del fuego, particular road movie porno que vuelve a demostrar, por si hacía falta, el enorme talento de una de las grandes cineastas surgidas en el Nuevo Cine Argentino.

Lo que no vemos

El largometraje dirigido por Ayse Polat, realizadora de origen turco y ascendencia kurda criada en Hamburgo, comienza describiendo la presencia de una documentalista alemana en la capital de Turquía. Su misión es producir un documental de investigación sobre la desaparición de un joven a manos de un grupo de tareas, pero la ausencia misteriosa de un entrevistado en una reunión provoca las sospechas de la cineasta y su camarógrafo. A partir de allí, la trama regresa al origen para narrar hechos paralelos desde otros puntos de vista: el de un empleado del servicio secreto de inteligencia y el de su pequeña hija. Este thriller político tenso y potente puede verse exclusivamente en salas de cine.

TV

Hero Inside

Los cruces entre fantasía y realidad, entre la ficción creada por un artista y el mundo real, han sido explotados por escritores, dramaturgos y cineastas desde el advenimiento de la modernidad artística. Esta nueva serie que puede verse en Cartoon Network lleva esa misma idea al terreno de la historieta y la animación. Las cosas en la ciudad de San Francisco comienzan a tornarse realmente extrañas cuando un dibujante de historietas llamado Scott desaparece, no sin antes legarle al mundo la creación de cien historietas, cada una protagonizada por un superhéroe diferente. Después de que un chico de trece años se topa en la realidad más palpable con una de esas creaciones superheroicas, los hombres y mujeres de calzas ajustadas y poderes especiales comienzan a aparecer en la ciudad. Sólo basta que algún lector pronuncie el nombre del héroe en cuestión para que este se materialice. Son trece capítulos con un uso ingenioso de diversas técnicas animadas.

Lunes a viernes a las 19, por Cartoon Network.

Person of Interest

Desde la aparición de Los expedientes secretos X, la cruza de policial y ciencia ficción se ha convertido en un territorio genérico ampliamente recorrido. Es el caso de esta producción que ya tiene algunos años pero que recién ahora aterriza en la televisión de cable local. La trama gira alrededor de un exagente de la CIA a quien la propia fuerza considera desaparecido en combate. Pero el hombre no está muerto, tampoco de parranda: su nueva misión es colaborar con un millonario bastante misterioso para resolver crímenes de la manera menos ortodoxa: un software que es capaz de anticipar delitos y consignar quien es el responsable de su ejecución.

Lunes a viernes a la medianoche, por TNT Series.