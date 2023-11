Esta vez no fue un acto, ni una gran movilización. A pocos días del balotaje la CGT buscó que los candidatos Sergio Massa y Javier Milei tomen posición sobre la legislación laboral. Esto es, desde los artículos de la Constitución Nacional hasta las diferentes leyes que protegen y garantizan los derechos de los trabajadores. Se trata de un petitorio de 15 puntos con el que la central obrera busca que los candidatos clarifiquen su posición sobre este tema y, creen, permitirá que los indecisos a la hora de votar sepan qué tipo de país ofrece uno y otro candidato. "Las respuestas de los candidatos van a ayudar a los indecisos a tomar una decisión", se esperanzó el triunviro Héctor Daer durante la presentación del petitorio.

Daer junto a los triunviros Pablo Moyano (camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) realizaron una conferencia de prensa acompañados de la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos para presentar el petitorio. "Estos puntos son troncales para los trabajadores", reconoció el jefe de los trabajadores de la sanidad y dijo que se hizo público este petitorio para "poder tener una respuesta pública de los candidatos".

Algunos de los puntos del texto solicitan "ratificar la plena vigencia del derecho al trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional; defender los Derechos Colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajo y aseguran, a través de los convenios colectivos, paritarias libres para la discusión del salario y mejor distribución del ingreso y reafirmar la progresividad de los derechos laborales y sociales porque una sociedad más justa se construye con ampliación de derechos".

Menos diplomático, Moyano aseguró que "igual ya sabemos que va a contestar un candidato y el otro". En cuanto al vínculo que mantuvo Luis Barrionuevo con Milei, Daer dijo que "no tuvimos contacto con él y no forma parte del Consejo Directivo, si bien Gastronómicos sí está dentro". La respuesta la escuchó el triunviro Acuña y no dijo nada a pesar de ser el representante de Barrionuevo en el consejo directivo.

La CGT no oculta su preferencia por Massa. Es más, Daer afirmó que "va a ganar Massa". En esa línea realizó dos grandes actos para mostrar el apoyo de los trabajadores a la fórmula de Unión por la Patria. Es por eso que durante la conferencia las críticas estuvieron dirigidas al libertario. Daer afirmó que "si dicen que va a recortar el 15 por ciento del presupuesto, olvídense que puedan estar pensando en la Constitución Nacional". Moyano, en tanto, "repudió" a la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, por "reivindicar a la dictadura y a los represores" durante el reciente debate de postulantes a vicepresidente.

Los 15 puntos del documento de la CGT:



1. La plena vigencia del derecho al trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.

2. La defensa de los Derechos Colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajo y aseguran, a través de los convenios colectivos, paritarias libres para la discusión del salario y mejor distribución del ingreso.

3. La progresividad de los derechos laborales y sociales para una sociedad más justa con ampliación de derechos.

4. La convocatoria regular al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito que fija el valor mínimo del salario de los trabajadores.

5. Garantías para la implementación y funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país.

6. Determinar a los fueros de la Justicia del Trabajo como único órgano jurisdiccional para entender en los temas laborales.

7. La implementación de un proceso de crecimiento del trabajo registrado y digno con remuneración justa y suficiente, garantizando el derecho de acceso a la salud, la educación y el esparcimiento para toda persona trabajadora y su familia.

8. El pleno funcionamiento y el adecuado financiamiento de los sistemas de seguridad social contributivos que, a través del aporte y contribución obligatoria de las trabajadoras y los trabajadores, garantizan atención médica a sus aportantes, seguridad laboral, jubilaciones y pensiones.

9. La promoción de empleabilidad mediante el aprendizaje continuo y la mejora de las habilidades laborales a través de la educación, la capacitación y la formación técnico- profesional permanente de las y los trabajadores, con el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad de nuestro sistema de producción.

10. La implementación del Convenio número 190 y las Recomendaciones 206 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en nuestro país, asegurando la contratación equitativa de género y diversidades y garantizando igual remuneración por igual tarea.

11. La participación gremial en las políticas de vivienda para asegurar que las necesidades de los trabajadores y sus familias sean tomadas en cuenta en la planificación y ejecución de programas de vivienda equitativos y accesibles para las y los trabajadores.

12. La protección de toda persona trabajadora y su familia durante su período activo por medio del sistema previsional y de seguridad social, garantizando jubilaciones ajustables automáticamente con los promedios de salario establecidos por las convenciones colectivas de actividades referenciales.

13. La disminución de la jornada laboral para garantizar el bienestar de las y los trabajadores, acordándolo por medio de los convenios colectivos y por actividades según las diferentes realidades.

14. La Educación Pública, Obligatoria y Gratuita, garantizada por la Constitución Nacional y sostenida por el Estado Nacional y los Estados Provinciales, que en Argentina se consolida, fundamentalmente, a través de la Ley 26.206 de Educación Nacional, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.

15. La inversión en la obra pública para el impulso de políticas energéticas, viales, educativas y de salud y como generadora de trabajo genuino directo e indirecto. La participación del Estado en empresas de Servicios Públicos como transporte, energía, agua, y salud.