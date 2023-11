Con un lenguaje de alto impacto visual, representantes estudiantiles de todo el país nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA) realizaron una protesta en las icónicas escalinatas del edificio de la Facultad de Derecho de la UBA con la consigna No al Voucher, no al arancel: educación pública en alerta. El posicionamiento a días del balotaje apuntó contra la aplicación del mecanismo para el sistema educativo promovido por el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. A la de par de la movida, alumnos de las trece facultades de la Universidad de Buenos Aires y las sedes del CBC lanzaron una campaña de afiches y stickers con la leyenda "Los estudiantes no votamos a Milei" para "expresar un contundente rechazo" por haberse expresado "en contra de la educación y universidad públicas". Hubo banderas "defensa de los valores democráticos" en los distintos edificios y más acciones en la Universidad Nacional de San Martín y la de Tucumán las organizaciones estudiantiles de los años ochenta que pelearon contra la dictadura llamaron a votar a Sergio Massa.



"El movimiento estudiantil argentino se encuentra en estado de alerta total. La educación pública, pilar fundamental de nuestra sociedad, está bajo un asedio constante", manifestó Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la FUA y estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Río Cuarto. Y alertó: "Nos enfrentamos a discursos y propuestas que amenazan con arancelar la universidad, un ataque directo a la educación pública y gratuita en Argentina".



Para Piera Fernández De Piccoli, los vouchers son una experiencia que "ya fracasó en distintos lugares del mundo" debido a que "no han demostrado mejoras en la calidad educativa". "Conversamos permanentemente con dirigentes estudiantiles de Chile, donde se aplica, y admiran nuestro modelo, mientras luchan por erradicar el voucher en su país", aseguró y continuó: "Es un sistema que al 'subsidiar la demanda', como dicen quienes lo pregonan, le otorga el poder a los establecimientos educativos a elegir a qué estudiante va a aceptar y a cual no, profundizando la desigualdad", añadió.

La masiva actividad con cientos de estudiantes en la Facultad de Derecho nucleó a estudiantes de todo el país y los convocó a "plantarse contra las propuestas de privatización y arancelamiento", según sostuvieron en un comunicado. El próximo jueves 16 de noviembre desde las 20:00 y hasta la medianoche que comienza la veda electoral --agregaron-- estudiantes y docentes realizaran una convocatoria multisectorial en defensa de la Educación Pública con una vigilia que se realizará en todas las Universidades Públicas del país. "No se solucionan con una motosierra los problemas que atraviesa hoy el país. Que la Educación deje de ser gratuita haría que miles de estudiantes tengan que abandonar la Universidad", sostuvo Tomás Battaglino, secretario de la FUA y responsable nacional del Movimiento Sur.

En paralelo, estudiantes de distintas carreras de la UBA lanzaron una campaña en las 13 Facultades y las sedes del Ciclo Básico Común para expresar un contundente rechazo al candidato de LLA que se ha expresado en diversas oportunidades contra la educación y la universidad pública, se destacó en un comunicado. Además de los afiches "Los estudiantes no votamos a Milei” que se colgaron en Sociales, Filosofía, Medicina, Económicas, Psicología, Exactas y Arquitectura, entre otras, se repartieron stickers con consignas como “Democracia o Milei”, “Con Milei la Universidad pública está en peligro” y “La filosofía muy interesante era arancelar la educación pública”.

"No negamos que el sistema educativo tenga problemas, pero eso no se resuelve con menos presencia del Estado ni arancelando la universidad", sostuvo el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Christopher Loyola. Y consideró a las propuestas de campaña UxP "aumentar el presupuesto educativo, llevándolo del 6 al 8% del PBI, y la creación de nuevas universidades nacionales, como las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo" como "necesarias para terminar con las inequidades". En Exactas, los estudiantes desplegaron una gran bandera. "Exactas se puso la camiseta en defensa de los valores democráticos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y la educación pública, gratuita y de calidad", expresaron luego en la red Twitter. "Más Educación, más Desarrollo más Inclusión".



En Tucumán, militantes de las organizaciones universitarias de los años ochenta llamaron a votar por Sergio Massa. "Fuimos estudiantes comprometidos en los 80 y nos enfrentamos a la dictadura para recuperar la democracia; hoy estamos preocupados por el avance de ideas autoritarias disfrazadas de libertad que se presentan como opción en esta elección presidencial", señalaron en un documento rubricado por integrantes de las agrupaciones que participaban de la política estudiantil en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El texto advierte sobre el peligro que representa el posible gobierno del libertario y, en este contexto, convoca a votar por Sergio Massa y Agustín Rossi.