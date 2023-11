El periodista y director de Cenital, Iván Schargrodsky, analizó el panorama electoral en la previa del último debate entre los candidatos a presidente, Sergio Massa y Javier Milei, antes de la segunda vuelta del 19 de noviembre próximo.

Al respecto, Schargrodsky consideró que estamos frente "a un final abierto" y que el cruce televisado del próximo domingo "va a definir menos de lo que cada comando de campaña espera que defina".

"Es probable que a los indecisos los ayude, pero no me imagino un debate que quede en la memoria por un yerro o una secuencia muy histriónica de alguno de los candidatos", sostuvo en AM750.

El director de Cenital señaló que Sergio Massa deberá ir a buscar una reacción de Milei que relacione al candidato de La Libertad Avanza con su versión previa al acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio, una versión que refleja propuestas de su plataforma en torno a la venta de órganos, la eliminación de la patria potestad y la privatización de la salud y la educación.

"Me imagino a Massa y al comando de campaña del oficialismo apostando a que el hombre no esté ecualizado y tenga alguno de esos arranques que lo han perjudicado en la campaña", sostuvo Schargrodsky en Mediodía 750.



Por su parte, Milei deberá evitar y rechazar categóricamente esos temas (que en las encuestan generan impugnación masiva, incluso entre sus votantes) y mostrarse mucho más moderado para no despertar el rechazo del votante indeciso, que es el sector que puede definir el balotaje.

"El comando de campaña de Milei debe estar preparando algún hit vinculado a la gestión de Massa, a la inflación, al cambio o continuidad, al kirchnerismo", agregó el periodista.

Otro interrogante es la posición del electorado frente al "acuerdo" entre el líder de La Libertad Avanza y Mauricio Macri. Para Schargrodsky, los balotajes en general se definen "no por si te gusta el candidato que vas a votar sino por si te gusta menos el que no vas a votar", con lo cual la alianza entre Milei y una parte de Juntos por el Cambio podría no hacer mella en el resultado.



Hasta ahora, analizó Schargrodsky, el pacto con Macri parece aportarle o reforzarle a Milei el apoyo de la región centro del país -Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, parte de Santa Fe- "donde Macri tiene una imagen positiva muy alta".

Los votos de Córdoba

La jugada del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y de los intendentes cordobeses también es una incógnita que se resolverá en el balotaje, explicó el director de Cenital: "Si bien Schiaretti no manifestó su apoyo a Milei, si lo criticó abiertamente a Sergio Massa, entonces uno podría presumir que el schiarettismo o el cordobesismo se volcaría para el lado de La Libertad Avanza. Ahora, los intendentes de Schiaretti y (Martín) Llaryora están jugando para Sergio Massa. ¿Cómo va a salir eso? No lo sabemos".

En ese punto, los dos comandos de campaña coinciden en que los votos de Schiaretti se dividirán 40% y 40% para cada uno y un 20% restante aún se mantiene indeciso. Sin embargo, parece seguro que los votos de Patricia Bullrich en Córdoba se volcarán masivamente a Milei.