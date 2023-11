“Las políticas que propone Milei destrozan a la Provincia de Buenos Aires, y no es una campaña del miedo la que estoy haciendo, lo digo basándose en declaraciones, propuestas y promesas”, aseguró el gobernador, Axel Kicillof, en su visita al municipio opositor de San Nicolás, enmarcado en la recta final camino al ballotage del 19 de noviembre.

Decidido a traccionar votos para la elección de Sergio Massa, el gobernador apretó el acelerador y puso quinta velocidad en su visita al distrito de la Segunda Sección. “No nos podemos permitir descansar”, le dijo a la militancia y los vecinos que lo acompañaron durante su recorrido pese a la lluvia que se mantuvo constante durante toda la jornada.

El mandatario provincial llamó a “hablar con todos los vecinos y vecinas para explicarles que, cuando la patria está en peligro, debemos dar un paso en defensa de la salud y la educación pública”, y agregó : “Sergio Massa es el candidato que viene hacer todo lo que falta y el único que tiene un compromiso con la soberanía y cada una de las necesidades de nuestro pueblo”.

“Todo lo que venimos llevando adelante en la provincia está en riesgo si Milei resulta electo, yo no quiero agitar un fantasma, pero uno escucha lo que se dice y la verdad es que da miedo”, lanzó Kicillof que ejemplificó con la promesa en la que el libertario quiere acabar con la coparticipación federal. “Él ya avisó lo que va a hacer, por lo que aunque a veces uno piense que a través del voto está expresando bronca o enojo, tiene que saber que ese voto tiene consecuencias sobre lo que pasa después”, agregó.

Las declaraciones del gobernador bonaerense reelecto se dieron en el marco de una jornada de trabajo, que incluyó una reunión con intendentes y dirigentes de la Segunda y la Cuarta sección electoral; así como una charla con estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica N°38 en el Puerto de San Nicolás, donde recorrió las obras de puesta en valor y reconstrucción integral del Muelle Sur; y una mateada con vecinos y militantes.

“Nosotros ganamos la elección para gobernador y para Presidente en la provincia, hay un modelo que la mayoría de los bonaerenses defiende, pero ahora tenemos que asegurarlo. Votar a Massa es la manera de hacerlo”, dijo el mandatario provincial.

“Para algunos todo es un negocio, y para nosotros no es así. Hoy hay muchas escuelas que piden ayuda del estado, subsidio se llama", ironizó y agregó que sólo el 5% de todas las escuelas de la Provincia no reciben ningún tipo de subsidio del Estado. El resto, 22 mil escuelas que atienden a 5,2 millones de alumnos reciben subsidio para pagar los sueldos.

"Lo digo con mucho orgullo, porque para nosotros la educación es un derecho, la salud es un derecho, y se que estamos discutiendo eso en las elecciones que tenemos en unos dias", advirtió y se diferenció del discurso libertario: "También están los que dicen que no es un derecho. El que puede pagar se lo paga y el que no, que venda un riñón”.

En una pequeña ronda con medio locales, Kicillof se explayó: “A mi me preocupa mucho estas cosas, que Memoria Verdad y Justicia, que las Malvinas, que la soberanía, me parece que algunas cosas que ya no nos poniamos en duda, algunos lo pongan en duda. Entonces yo creo que hay cierto límites”.

"Muchos dicen que van a votar a Milei porque creen que hay cosas que dice pero no va a poder hacer porque el peronismo no lo va a dejar. A mi me parece que es un argumento medio rebuscado, porque con Macri se pensaba lo mismo", dijo Kicillof que también señaló que como gobernador recientemente electo por la mayoría de los bonaerenses tiene "la obligación de decir las cosas", por más que reculten "fuertes".

"No defender la soberanía nacional en Malvinas no es un chistecito, es algo muy serio y muy grave. Hay una candidata a vicepresidenta que se reunió un montón de veces con Videla, tiene que haber un límite", advirtió que Kicillof que agregó que "pensar que no va a hacer lo que propone es algo demasiado enroscado”.

De visitante

En el distrito en el que el que los Passaglia lograron revalidar su poder en las últimas elecciones, el gobernador calificó de “vergonzoso” el abrazo entre Patricia Bullrich con Milei, que habilitó el juego conjunto entre los referentes nacionales del ala más dura del PRO con La Libertad Avanza. “Es algo claramente motorizado por el oportunismo, yo siempre he sido muy crítico de Mauricio Macri, pero nunca dije las barbaridades que dijo Milei”, señaló el gobernador reelecto que también recordó que “en el cuarto oscuro, la boleta es la de Milei, más allá de lo que te quieran vender”.

“Juntos por el cambio hoy está directamente dinamitado y sus dirigentes son indefendibles”, completó el mandatario provincial, en referencia a la fuerza opositora que gobierna San Nicolás.

Asimismo, se refirió a “aquellos radicales alfonsinistas e irigoyenistas”, y los llamó a “votar por los ideales de su partido”, a la vez que recordó que Milei “dijo que usaba una imagen de alfonsín como puchimbol”.

Al final el Gobernador llamó a votar y militar “por la educación, la salud, la democracia, la industria y el trabajo”, ante la locura de los presentes. Mientras los aplausos inundaron el aire, desde los parlantes explotaba el hit que se impuso desde las redes “Prepárame la boleta, pa, votar a Sergio que lo damos vuelta”.

Junin

Luego de visitar San Nicolas, Kicillof viajó a Junin, donde encabezó un acto en el complejo del Sindicato de Comercio junto a la diputada provincial Valeria Arata. Allí subrayó: “Entramos en la recta final de una elección en la que todo lo que anhelamos para los y las bonaerenses está en riesgo”.

“Solo con Sergio Massa como Presidente podremos contar con el acompañamiento necesario para hacer las obras que se necesitan en cada uno de los distritos”, dijo el mandatario provincial que buscó poner en valor el triunfo que le dio la victoria en las elecciones del pasado 22 de cotubre y que resultó de vital importancia para la performance nacional de Unión por la Patria.

“Hicimos una elección histórica en la provincia de Buenos Aires: sin odio, sin agresiones ni campañas sucias, sacamos 20 puntos de diferencia porque apostamos a la educación, a la salud, la producción y el trabajo”. “Con militancia y unidad, no bajamos los brazos en los municipios en los que estuvimos cerca y vamos a seguir trabajando para ampliar los derechos”, aseguró.