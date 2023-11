Finalmente y a tres años de haberse creado, se constituyó ayer la Banca de la Mujer en la Cámara de Diputados de Catamarca. Como primera acción emitieron un comunicado de cara a las elecciones, “convocamos a las Mujeres de Catamarca a defender nuestros derechos y conquistas. El sufragio popular es una herramienta de lucha y de autodefensa. Pero también es une apuesta a consolidar los avances y conquistar nuevos derechos”.

En diálogo con Catamarca12, la flamante presidenta de la Banca, Adriana Díaz, destacó que, “como demostración de la trasversalidad que debe tener la perspectiva de género la Secretaría de la Banca la tiene la oposición, que es la diputada Silvana Carrizo (UCR)”. La Banca, además, está conformada por las 20 diputadas de la Cámara, quienes debatirán y mejorarán los proyectos que luego bajaran al recinto para ser tratados.

En cuanto al objetivo de la Banca, señaló: “este nuevo espacio es una manera más de poner en discusión las desigualdades y discriminación por razones de género, de visibilizarlas y hacernos cargo, buscando herramientas para abordarlas, aunando voluntades saberes y decisiones. Impera la necesidad de transformar esta sociedad en favor de la igualdad social de derechos y oportunidades que permita a las mujeres y las distintas identidades de género ocupar los espacios en la vida pública que aún hoy se ven impedidas por la permanencia de un sistema machista y patriarcal".

"Estamos en un momento en donde peligran los derechos ganados a fuerza de lucha, donde voces odiantes amenazan con quitárnoslos. Donde en caso de avanzar esas ideas, corremos el peligro de volver 40 años atrás. Por eso, más que nunca a la Violencia y desigualdad estructural contra las mujeres les decimos basta. Hay que garantizar y dar continuidad a los derechos ganados", dijo.

Sobre el trabajo que realizará la Banca, explicó que ya hay más de 40 proyectos de diferentes diputados y diputadas que fueron seleccionados para tratar desde esta nueva comisión.

Declaración

En tanto y como primera acción constitutiva emitieron un extenso y duro comunicado de cara a las elecciones del 19 de noviembre.

El comunicado completo dice: “Constituimos la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados, como herramienta de tratamiento de iniciativas que sirven para concientizar sensibilizar y evidenciar las desigualdades estructurales de género que nos afectan, lesionan nuestros Derechos Humanos y nuestra dignidad, y obstaculizan nuestro desarrollo y realización personal y social. Estamos dispuestas a profundizar la lucha para la consecución de una sociedad más justa, con igualdad y equidad de género, y libre de violencias".

“Los importantes avances logrados a nivel nacional y provincial en materia de politicas públicas de género destinadas a las mujeres y disidencias se encuentran en gravísimo riesgo de retroceso e incluso de desaparición. Advertimos sobre la proliferación de discursos de odio en algunos sectores políticos, y su peligrosa difusión a través de los medios de comunicación, que no solo procuran deslegitimar a la política como herramienta de transformación de las sociedades, sino que también evidencian un fuerte ataque contra los derechos de las mujeres e identidades disidentes, contra la perspectiva de género y las políticas públicas que procuran su transversalización hacia toda la comunidad, y contra la participación política de las mujeres y su lucha contra la violencia machista”.

“Las mujeres de la política decimos no a las pretensiones fascistas de la supresión del adversario, porque no es con odio como se construyen las sociedades libres, pluralistas y democráticas, sino con alegría, el amor por el otro y la otra, y con la esperanza firme de alumbrar un mundo mejor, más humano, con verdadera solidaridad y equidad”.

“Le decimos no a los absurdos intentos de avasallar nuestros derechos conquistados en las calles, y mediante la lucha feminista”.

“Le decimos no a los absurdos planteos de privatizar la educación, la salud y la obra pública. No a la libre venta de órganos. No a la comercialización de niños y niñas. No a la supresión de la ESI en las escuelas, porque es un derecho de las infancias y adolescencias y un deber indelegable del Estado”

“Le decimos no a la derogación del régimen de Coparticipación Federal de impuestos, y sostenemos el derecho de los pueblos del interior de la Patria, a un desarrollo económico armónico con promoción de las personas humanas e inclusión social. Las desigualdades territoriales entre las provincias deben ser superadas, y a tales fines sostenemos la necesidad de profundizar un verdadero federalismo que nos ponga en pie de igualdad a las Provincias del Norte grande con las de la zona núcleo del país”.

“Reivindicamos la soberanía monetaria y al derecho inalienable del pueblo argentino de construir una economía y una Nación al servicio de las mayorías populares. Creemos firmemente en el camino de la UNIDAD NACIONAL. CON JUSTICIA SOCIAL DIGNIDAD, IGUALDAD REAL Y LIBRE DE VIOLENCIAS”.

“Convocamos a las Mujeres de Catamarca a defender nuestros derechos y conquistas. El sufragio popular es una herramienta de lucha y de autodefensa. Pero también es une apuesta a consolidar los avances y conquistar nuevos derechos”.

“La lucha feminista permanece intacta. Y a 40 años de la recuperación de la democracia que tanto nos costara conseguir, recordamos las palabras de Raúl Alfonsín, que al conocer el resultado de aquellas primeras elecciones del 30 octubre de 1983, claramente señalo que el triunfo era de todos los argentinos porque hablamos recuperados nuestros derechos. Y también las palabras señeras de otro gran Presidente, Néstor Kirchner que nos convocara a dar una demostración de consciencia, para salir y luchar por nuestros derechos”.