"El asesino", de David Fincher con Michael Fassbender como protagonista, es la película más vista de Netflix en Argentina. Es un viaje a la mente de un sicario que se afronta a su decadencia. Otra propuesta de la plataforma es "Nyad", con Annette Bening y Jodie Foster, para contar la hazaña de una nadadora de aguas abiertas que a los 64 logró el cruce entre Cuba y Florida.

La crisis de los opioides en Estados Unidos sigue dando letra a producciones audiovisuales en la plataforma de streaming. Esta vez, con la comedia negra protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans: "El negocio del dolor". Y el terror sigue entre lo más buscado por los usuarios del streaming, con "Cría siniestra", un film que viene de Finlandia.

Las mejores películas para ver en Netflix

El asesino. Es un film basado en la serie de novelas gráficas francesas de Alexis Nolent y adaptada por el guionista de "El club de la pelea", Andrew Kevin Walker. Esta nueva película de David Fincher está protagonizada por Michael Fassbender junto a Charles Parnell. Cuenta la historia de un sicario que se encuentra desmoronándose. Tras un fatídico accidente, el asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional en busca de venganza que, según él, no es personal. Protagonistas: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard.

Nyad. Este film lo protagoniza Annette Bening en el papel de la nadadora de aguas abiertas, Diana Nyad, que a sus 60 años y tres décadas después de abandonar el deporte profesional, se propuso cumplir el reto de cruzar a nado entre Cuba y la Florida. Resuelta a ser la primera persona en hacer la travesía a nado sin la protección de una jaula contra tiburones, Diana se embarca en una emocionante aventura de cuatro años con su gran amiga y entrenadora Bonnie Stoll (Jodie Foster). El desafío lo había intentado por primera vez a los 28 años, en 1978, dos veces más en 2011 y finalmente lo logró en 2013, a los 64 años. Es el primer largometraje de ficción de los documentalistas Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, inspirados en el libro de memorias "Find a Way: One Untamed and Courageous Life", que relata la hazaña.

Cría siniestra. Una película de terror nórdica. Es la ópera prima de la finlandesa Hanna Bergholm, una fábula de horror con guiños a "E.T." y "Carrie". La trama se centra en una adolescente que lleva algo que encuentra en el bosque a su casa, lo que tendrá terribles consecuencias. Un huevo hallado junto a un ave malherida, que la protagonista -Tinja- leva a su cuarto e intenta proteger y nutrir. Pero, la criatura que cría tiene una peligrosa tendencia a asesinar a todo aquello que moleste a su dueña. Protagonistas: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen.

El negocio del dolor. La crisis de los opioides se convirtió en una inspiración para las producciones de dramas policiales. La nueva comedia negra -de Netflix protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans es una de ellas. Se trata de otra empresa que subestimó la naturaleza adictiva de sus analgésicos. El escándalo farmacéutico que se desarrolla en esta película no ocurre exactamente como fue en la vida real. En este caso, a una madre soltera, sin dinero, se le presenta una oportunidad muy lucrativa en una empresa farmacéutica. Y así comienza su ambición para triunfar.



Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio.

