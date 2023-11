La fiesta que esperaba José Sand en su despedida de Lanús se vio opacada la derrota 2-0 ante Racing y, sobre todo, por la irresponsabilidad de sus compañeros José Canale y Cristian Lema, que se hicieron expulsar durante la primera mitad y facilitaron la victoria de la Academia.

Resulta difícil explicar que Racing haya jugado un primer tiempo tan pobre y se haya ido al descanso con dos goles de ventaja y con dos jugadores más en el terreno. Pero una jugada fuera de contexto y un remate inolvidable de Baltasar Rodríguez desde afuera del área sirvieron para que el conjunto de Avellaneda se pusiera en ventaja cuando era superado en el desarrollo.

Y luego, la irracionalidad con la que actuaron Canale y Lema se encargaron del resto: en una acción que no tenía consecuencias y con la pelota en las manos de su arquero Acosta, el central paraguayo le aplicó un codazo a Roger Martínez y provocó un penal que, además, le valió la tarjeta roja. Y lo llamativo es que antes de que Gonzalo Piovi lo convirtiera, Lema imitó a su compañero y con otro codazo a Martínez se llevó la segunda roja, con la pelota quieta en el punto del penal.

Con el 0-2 y nueve hombres, la entrada de Sand cuando iban cuatro minutos tuvo un gusto agridulce para el goleador y los hinchas granates, que no salían de su asombro por lo que había pasado. Con semejante desventaja, el resultado no tenía ningún suspenso, más allá de que Racing nunca mostró un rendimiento convincente y se llevó un triunfo sencillo por el que no hizo demasiado. Igualmente, los tres puntos lo dejaron muy cerca de asegurarse su boleto para la fase final de la Copa de la Liga. Para Lanús, la noche no dejó nada positivo, ya que ni siquiera pudo despedir como merecía a su histórico goleador.