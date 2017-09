Paro de choferes

Los choferes de ómnibus de cuatro compañías de larga distancia comenzaron anoche un paro de actividades por “incumplimiento de pago de la suba salarial de 21 por ciento dispuesta por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria”, difundieron. “La medida se extenderá hasta que las empresas paguen la suba salarial. El paro puede ser por 24, por 48 horas, se va a levantar cuando cumplan con la paritaria”, dijo el secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari. Las siguientes empresas de micro de larga distancia no tendrán actividad: Flecha Bus, Vía Bariloche, San José y Tata. La Cámara Empresaria de Larga Distancia justificó que “no existe ningún acuerdo firmado entre las cámaras de la actividad y el gremio”. “Hasta tanto el Ministerio de Trabajo no se expida las empresas no se encuentran incumpliendo ningún acuerdo”, alegó.