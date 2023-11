Diana Zoe López García, mujer trans, referente del Hotel Gondolín y la “madre de una enorme familia”, fue asesinada de una puñalada por su pareja en la habitación de un hotel en el barrio porteño de Balvanera.

De 47 años y oriunda de la provincia de Salta, López García era la presidenta del mítico Hotel Gondolín, el establecimiento de la zona de Villa Crespo, que recibía y alojaba a las personas de la comunidad travesti/trans. Su trabajo en el establecimiento a lo largo de los años fue lo que la convirtió en "la gran madre de una enorme familia, con muchísimas hijas y sobrinas", como dijo la psicóloga social, activista travesti y amiga de la adolescencia de Zoe, Marlene Wayar.

Según trascendió, un hombre de 38 años identificado como Norberto Villegas, fue quien se comunicó al 911 el sábado por la tarde para dar cuenta sobre la agresión que había cometido contra su pareja. Efectivos de la Comisaría Vecinal 3B de la Policía de la Ciudad se desplazó al lugar y encontró ya sin vida a López García. El autor del ataque quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional Criminal Correccional Nro. 11, imputado, en principio, por el "homicidio calificado", en una causa que se prevé que sume varios agravantes al tratarse de un transfemicidio.

Las palabras de las amigas y conocidas de Zoe inundaron las redes sociales y los medios al recordar a su compañera y referente. "Siempre acompañaba, escuchaba y comprendía la situación de cada una -dijo la directora teatral y activista Daniela Ruiz, amiga de Zoe desde sus 14 años en Salta-. Era muy compañera, muy hermana".

Su amiga Wayar también amplió sobre la impronta que dejó Zoe en la comunidad: "se han construido lazos de amor y cuidado muy fuertes. Ella era la madre, la referente, la que más empeño y mayor capacidad de amor tenía para ser presidenta, en términos burocráticos, pero en el corazón de las chicas funcionaba como mamá y como tía".

“Buscaba siempre esos otros espacios en donde seamos un grupo, manada o comunidad construyendo otras cosas a la alternativa que se nos propone, no quedarse conforme, con la base de la comunidad del grupo y la familia", agregó la activista.

Zoe trabajaba en el comedor de la Casa Rosada desde el 2021, luego de la promulgación de la Ley de Cupo Travesti Trans. Ruiz recordó que "cuando ella ingresó al Estado, a la Casa Rosada, ella siempre me decía lo mismo: 'Ahora voy a poder ser feliz porque voy a poder ganar mi dinero'".

En un video publicado este año por la Casa Rosada, Zoe había dicho: "Este espacio me cambió la vida. Acá me abrieron la puerta y rompí todas esas barreras, porque antes, a mí la policía me abría las puertas de los patrulleros, de los calabozos, y acá me abrió la puerta la policía para poder entrar en mi trabajo, un trabajo formal y registrado".

Sobre el fallecimiento de la referente, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, publicó en su cuenta de X: "A Zoe López la mató brutalemente su pareja. Era la administradora del Hotel Gondolín, un hogar que salvó la vida de cientos de compañeras. Nos invade la bronca, la indignación y la injusticia. Fue travesticidio. Y desde el @mingenerosar vamos a insistir para que haya justicia".