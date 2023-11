Si bien discutió algunos aspectos de la actuación de los candidatos que disputarán la presidencia de la Nación en los comicios del domingo venidero, el director de la consultora We y especialista en desarrollo de estrategias electorales Benjamín Gebhard opinó que el "resultado del debate le da un buen comienzo de semana a Sergio Massa, porque es indudable la opinión mayoritaria que hay, incluso en los medios opositores al gobierno, de que a (Javier) Milei le faltó mucho ayer".

En declaraciones radio La Cuerda, Gebhard coincidió con otros analistas en que el debate en sí mismo no aporta más caudal de votos, pero añadió que su repercusión puede generar mayor intención de voto. Puso como ejemplo el caso de Juan Sachiaretti, de quien dijo que el debate "no le dio más votos", pero sí le dio visibilidad, "entonces Schiaretti pudo crecer a partir de que la gente lo conoció en el debate, no que inmediatamente en el debate haya obtenido más votos, y acá creo (que pasará) algo parecido", opinó. "Todo lo que va a ocurrir las próximas horas con los análisis y las interpretaciones y los intercambios que hay desde lo que uno consume, lo que uno habla", “esa conversación creo que es muy positiva en este momento para Massa y lo deja bien parado para encarar este sprint final”.

“Los debates no modifican el grueso de la intención de voto, pueden modificar un poco, incidir en los márgenes en una elección tan ajustada como se cree que es esta, puede que entonces tenga una incidencia", afirmó el consultor. Y recordó antecedentes, el de España y el de los Estados Unidos, del debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, en los "el que había salido mejor parado, más sólido, se mostró preparado, con datos, luego terminó siendo el menos elegido".

En esa línea, planteó la posibilidad de que al elector o electora indecisa le resulte chocante un candidato que se muestre muy preparado.

“Massa preparado, conocedor del estado, hasta de cómo se llama el software de manejo de expedientes de la administración pública (el GDE, Gestión Documental Electrónica), parecía de alguna manera por momentos un robot porque no trastabillaba en ninguna frase, le salía todo su discurso de corrido, impecable, en términos de eso, del desarrollo de lo que es un debate. Ahora bien, ¿la sociedad en este momento está buscando un político profesional? Porque también eso implica aspectos que hoy son considerados negativos, es lo que es la casta", y si "los políticos profesionales", si Massa, que "creo que es el político más preparado de esta época moderna argentina, es el ministro que lleva esta inflación, bueno, capaz que por eso la gente está votando otra cosa que es más espontánea".

Gebhard opinó que tanto Massa como Milei tenían que "hacer un esfuerzo de no caerle mal a ese elector" indeciso. Y en este aspecto cuestionó el papel de Massa en el intercambio sobre economía, en el que consideró que el candidato del oficialismo "se mostró muy soberbio en ese bloque e incluso por momentos autoritario en eso que termina siendo meme 'respondeme sí o no'", cuando "tal vez el indeciso lo que quería escuchar de Massa era un mea culpa".

Asimismo, el consultor analizó que la expectativa que había sobre la confrontación de los candidatos era que Milei interrogara a Massa sobre la gestión económica, "que lo acorralara y lo expusiera con su propia historia, con sus propias declaraciones, con su propia responsabilidad actual como ministro y parte del gobierno". Sobre las razones por las que no lo hizo, como hipótesis planteó que quizás Milei pensó que "todo eso la gente ya lo sabe y que era un momento donde él tenía que mostrar que podía estar sereno, porque todos supongo que también estábamos esperando que lo sacaran de quicio o que se mostrara inestable psicológicamente como también se sugirió y también lo hizo Massa. Y que entonces él dijo bueno, ya saben quién es él, de qué es responsable, yo voy a hacer hincapié en defenderme”.

Por otro lado, el consultor sostuvo que en cierta medida el debate "termina reproduciendo o sintetizando lo que es el eje de campaña de cada candidato. A veces uno tiene expectativa de que pase algo más pero lo cierto es que después cada candidato de alguna manera es conservador en tomar riesgos y termina actuando un papel".

En cuanto a los señalamientos sobre la aparente falta de preparación que exhibió Milei, Gebhard opinó que el debate"exige cualidades que no necesariamente están vinculadas con la capacidad de gobernar". En este sentido dijo que si bien "un líder que tiene buen manejo histriónico, discursivo, que es capaz de empatizar, de acomodarse a las circunstancias puede llevar mejor su vínculo con la sociedad y con los medios, con distintos actores", consideró que el hecho de que a un canidato le vaya bien o mal en un debate "depende un poco de esas cualidades". En cuanto a la preparación, sostuvo que "tiene que ver con la capacidad de los equipos en esta área".