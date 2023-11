La violencia con la se expresa regularmente Javier Milei -y que sus asesores intentan esconder desde hace semanas para sumarle votos de cara al balotaje- volvió a quedar al descubierto este martes, cuando el libertario agredió a un periodista que intentaba hacerle una pregunta durante su arribo a la ciudad de Rosario.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) viajó a esa ciudad junto a su hermana Karina para encabezar su anteúltima caravana proselitista en búsqueda del voto santafesino para la segunda vuelta del domingo 19 de noviembre, en la que enfrentará a Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP).

Al llegar al aeropuerto de Rosario, donde lo recibieron decenas de militantes al grito de "la casta tiene miedo", Milei fue abordado por el periodista de Canal 3 Pedro Levy, quien quiso hacerle un pregunta. "¡Salí, esto no es para vos!", le respondió Milei, luego de darle un empujón.

Según informaron desde el equipo de LLA, el libertario realizará una caminata y un acto con sus principales dirigentes a las 18 en el Monumento a la Bandera.

Para esta actividad, Milei repitió nuevamente el pedido a sus militantes de que lleven "su bandera", imitando los actos de la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio y hoy aliada, Patricia Bullrich, y dejando de lado las motosierras y dólares.

Los custodios de Macri también agredieron a periodistas

La violencia hacia periodistas no es patrimonio exclusivo de Javier Milei. Este lunes, los custodios de Mauricio Macri agredieron a periodistas de C5N en la puerta del Hotel Libertador, donde el candidato de ultraderecha recibió al exmandatario para analizar lo que dejó el debate presidencial y definir la estrategia para estos últimos días de campaña.

Según contó Nicolás Munafó, el periodista agredido, él y su equipo se encontraban esperando la salida del exmandatario con la intención de preguntarle sobre los detalles de la reunión. La seguridad del lugar realizó una maniobra distractoria para engañar a los medios presentes diciéndoles que Macri iba a salir por otra puerta.

Allí se dirigía el móvil del canal hasta que se dieron cuenta que finalmente Macri estaba saliendo por otro lugar. Cuando el periodista C5N intentó acercarse al expresidente, sus custodios lo agredieron. "Un custodio de Mauricio Macri nos agarra y me empieza a gritar (...) Me agarra, me tira de la camioneta", narró Munafó. "Había otro custodio siendo muy violento con camarógrafos de otros medios que queríamos cubrir lo mismo", agregó el periodista.

No es la primera vez que se registra un hecho de estas características con la custodia de Macri: en mayo 2021, en Córdoba, también empujaron al periodista Lautaro Maislin cuando cubría la presentación del libro del exmandatario.