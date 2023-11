El productor estadounidense Kevin Turen, responsable de exitosas series como Euphoria y The Idol, de HBO, falleció de forma repentina a los 44 años, según informó The Hollywood Reporter. No se revelaron precisiones sobre su deceso.

"A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos", señaló en un comunicado, Jay Penske, el director ejecutivo de PMC y amigo de Turen, y destacó que "estaba muy orgulloso de sus hijos". "Nuestro corazón se rompe por ellos y sentimos una profunda sensación de pérdida. Extrañaremos mucho a Kevin. Esta ciudad perdió una de sus estrellas en ascenso más brillantes”, concluyó.

Turen nació en Nueva York en 1979 y estudió en la Universidad de Columbia. Trabajó en productoras como First Look Studios, Infinity Media y Phantom Four, hasta que en 2018 fundó Little Lamb junto a Sam y Ashley Levinson.

Juntos realizaron para HBO Euphoria, serie nominada a 25 premios Emmy y ganadora de nueve, y The Idol, protagonizada por el canadiense The Weeknd. También la película Fragmentos de una mujer, que le valió a Vanessa Kirby una nominación al Oscar como mejor actriz.

El cantante The Weeknd lamentó la pérdida del productor Kevin Tuner. Imagen: @theweeknd

Turen también tuvo una relación creativa con el cineasta Ti West, produciendo X y Pearl, las dos primeras partes de su trilogía X protagonizada por Mia Goth, y la tercera película, MaXXXine.

Los fanáticos de Euphoria lamentaron hace pocos meses también la muerte de Angus Cloud, que en la serie interpretaba a "Fezco". El joven de 25 años falleció en julio por a una "sobredosis accidental". En un comunicado, su familia informó que Cloud estaba afectado por la muerte de su padre y enfrentaba problemas de salud mental.

Angus Cloud

