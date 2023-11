"Basta de joder y mentir con la meritocracia. Claro que reconocemos el esfuerzo y el mérito, pero eso no tiene sentido si no se dan las condiciones para que sea fructífero. Tenemos pibes que han nacido en condiciones adversas y de ahí se los saca con éstas políticas. Se hace con amor, presencia y compromiso. El Estado y el laburo se milita, es un adicional y un plus de razonamiento y conciencia."

En el Estadio Único Diego Armando Maradona, con esas palabras y bajo la ovación de más de quinientas personas, el gobernador Axel Kicillof encabezó la entrega de 17 combis para escuelas especiales, presentó 16 Centros Socioeducativos y Comunitarios Móviles (CSCM) para barrios populares, y anunció la ampliación del boleto estudiantil.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires se reunió en la capital provincial para continuar con su itinerario de anuncios, entregas y presentaciones. "Recuperamos la mística de un Estado presente, que no está trabajando a reglamento, sino buscando qué más puede hacer, hubo muestras enormes de conciencia y esfuerzo colectivo cuando recibimos una provincia que era tierra arrasada, hemos avanzado mucho", dijo el mandatario bonaerense, que estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, el director general de Educación, Alberto Sileoni, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el ministro de Justicia y Derechos Humanos e intendente electo de La Plata, Julio Alak, a quien Kicillof le hizo una mención especial.

En el playón del estadio ubicado en 25 y 526, la Provincia presentó los 16 CSCM, camiones que trasladan las salas de trabajo tecnológicas, científicas, de grabación audiovisual y ensayo a los barrios populares bonaerenses. "Son un acto de profunda justicia que sólo se pueden concretar de la mano de este gobernador, los barrios populares hacen un trabajo muy importante, hay muchas vidas abandonadas por el Estado, y por eso debemos hacer un esfuerzo muy importante", explicó Sileoni.

Estos centros se enmarcan a la política provincial que buscan estimular la revinculación educativa. Desde hace un año, la Dirección General de Cultura y Educación la lleva adelante con 191 centros en 27 distritos del conurbano bonaerense, que alcanzan a más de 17 mil chicos y chicas de 4 a 21 años. Con la extensión del alcance escolar como eje, las aulas móviles ofrecen propuestas artísticas, deportivas, científicas y recreativas. Los docentes y profesionales que trabajan en ellos son coordinados junto a organizaciones barriales, eclesiales e instituciones educativas y municipios, que recorren el territorio para atraer a aquellos que no finalizaron sus estudios. Así, cada alumno fomenta su interés, ya que los CSCM direcciona el aprendizaje de los estudiantes según sus gustos. Hay radio, música, deportes, juegos, teatro y talleres de todo tipo. "Llegás y sentís que podés ser vos mismo", sintetizó una joven participante.

Sileoni afirmó que "no hay trabajo exitoso si los pibes no se vuelven a escolarizar". "No es un milagro, no es magia, hay que laburar mucho y estamos dispuestos a hacerlo: de un lado está el Estado, las aulas y los derechos, y del otro la dinamita, el odio, y la reivindicación de una persona que decidió que 323 argentinos terminaran en el fondo del mar", señaló.

Luego de aclarar que "el sistema educativo es imperfecto y se está trabajando para mejorarlo", Kicillof resaltó que "a veces parece que se olvidara de donde viene esto". Dijo que "el pueblo argentino y bonaerense sabe que eso es un derecho, cosa que no pasa en países cercanos, donde la gente está resignada a cosas inalcanzables", y remarcó que "está bien que reclame calidad". Aunque indicó: "La diferencia tiene que ver que por Argentina pasó el peronismo y explicó que la salud, la educación y la universidad no son privilegios para pocos, que no dependen del mercado y que no se resuelven con el poder adquisitivo".

Además de los funcionarios provinciales, subieron al escenario directores y directoras de escuelas de educación especial de La Matanza, Ezeiza, Malvinas Argentinas, Moreno, Mercedes, Cañuelas, San Pedro, General Viamonte, General Villegas, Castelli, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Olavarría, que junto a sus intendentes locales recibieron las llaves de combis, que además del traslado cotidiano de los alumnos con movilidad reducida, permite que éstos asistan a diversos eventos vinculados con las instituciones. "Un puente a la vida", como las explicó Sileoni.

El boleto estudiantil

El Estado provincial, además, extendió el alcance del boleto estudiantil, una política que beneficia a 190 mil estudiantes primarios y secundarios, entre jóvenes, adultos y mayores, con el fin de incrementar "el derecho a la Educación y la permanencia en las aulas". Los nuevos beneficiarios serán los estudiantes que cursan en los Centros Especializados de Bachillerato de Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS). Según contó D'Onofrio, la extensión del boleto estudiantil a las CEBAS surgió por la propuesta de una docente que se comunicó al instagram del ministro de Transporte.

Las CEBAS fueron creadas para que aquellos que trabajaran en el sistema sanitario pudieran terminar sus estudios. Luego, su concurrencia se abrió a toda la comunidad, y hoy en día ya son 1.800 los estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires que asisten a los veinte secundarios articulados entre Salud y Educación. Según explicó el Kreplak, la mayor parte de los egresados continúan sus estudios en la Escuela de Gobierno, una institución de la Provincia que entrega títulos de posgrado en Enfermería y Técnicos y Promotores de la Salud.

"Esta inclusión, de un Estado presente que garantiza el derecho a la mejora de vida, tiene como banderas principales a la Salud y la Educación. Somos hermanos con Sileoni, porque nuestras áreas de trabajo son los dos aspectos principales en los que se desarrolla el Estado en busca de igualar las oportunidades del pueblo", explicó el ministro. "La búsqueda es eterna, pero todos los días estamos un poco mejor", aseguró el titular de la cartel sanitaria indicó que "necesitamos a Sergio Massa de presidente para tener todos los patitos alineados".

"Estamos terminando el camino de universalizar el boleto estudiantil", dijo Kicillof, que hizo hincapié en que "la ampliación del boleto estudiantil es una historia de importantes luchas". Recordó que en 2015 "el gobierno de derecha que quita y ajusta no lo quería implementar", pero que comenzó en el AMBA, se expandió al interior de la provincia, los terciarios, institutos de formación profesional, y luego en nivel primario, centros educativos, el Plan Fines, las CEBAS, y los secundarios con oficios, de educación a distancia y semipresencial.

También hizo referencia a que, en La Plata, fue convocado a la movilización que rememoró la marcha de los lápices: "Nos invitaron por haber escuchado esa voz y haber puesto en marcha el boleto estudiantil, es algo que conecta la realidad de la política de gobierno con las luchas que le dieron origen". "Cada uno de los derechos que tenemos no salieron de la nada, no son de generación espontánea, son el resultado de un proceso de organización de los sectores populares y del mundo del trabajo, de las luchas del pueblo, sus reclamos y su historia".

Sobre el final, el gobernador linkeó su discurso con la contienda electoral que definirá el presidente de los argentinos durante los próximos cuatro años: "Los modelitos matemáticos del candidato Milei, esas funciones, rectas y curvas, están a millones de kilómetros de los problemas reales que tiene nuestra provincia. La democracia es sagrada y hay que tomársela con respeto, pero estamos discutiendo problemas muy reales y complejos, como que las pibas y los pibes de los barrios populares vayan a la escuela". Y sentenció: "Tenemos problemas que no se resuelven con ecuaciones lineales, se resuelven con trabajo, inversión y mucha responsabilidad".