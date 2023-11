El acertijo

Un hombre tiene la costumbre de subir andando por la escalera mecánica del subte mientras funciona: sube 20 escalones y tarda 60 segundos exactamente; mientras que su mujer sube solamente 16 escalones y tarda 72 segundos. Si mañana esa escalera no funciona, ¿cuántos escalones tendrían que subir?

Respuesta: Sea x el número de peldaños. Cuando el hombre utiliza la escalera, ésta recorre x-20 escalones en 60 segundos. Cuando sube su mujer, recorre x-16 escalones en 72 segundos. La escalera tiene pues una velocidad de cuatro escalones en 12 segundos. Recorre el equivalente de 20 escalones en 60 segundos; su altura total es la suma de esos 20 escalones y los otros 20 que el hombre ha subido andando, es decir, 40 escalones.

El dato

La inflación en el Reino Unido experimentó una notable caída, pasando del 6,7 al 4,6 por ciento en los últimos 12 meses hasta octubre, marcando así la cifra más baja en casi dos años, según datos oficiales. Este descenso se atribuye en gran medida a la disminución de los precios de la energía, con una caída del 31 por ciento en los costos del gas y un 15,6 por ciento en la electricidad en el último año. La reducción en la tasa de inflación significa que el gobierno cumplió su objetivo de reducir a la mitad la inflación este año, luego de un 10,7 por ciento a fines de 2022. Los analistas señalan que esta tendencia se debe también a factores globales y a las medidas adoptadas por el Banco de Inglaterra, que incrementó repetidamente las tasas de interés.

La posta

Siemens Energy cerró su ejercicio 2023 (hasta septiembre) con unos números rojos récord de 4588 millones de euros, frente a los 712 millones de pérdidas de hace un año, debido a los problemas con las turbinas eólicas de su filial española, Siemens Gamesa. "El resultado está en el rango que habíamos avanzado en el tercer trimestre, pero eso no quita que no sea una enorme decepción", aseguró el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, en una rueda de prensa, para posteriormente confirmar el rescate del gobierno alemán y varias entidades bancarias, al que también prevé sumarse el gobierno español. El esquema de la ayuda estará formado, por un lado, por 7500 millones de euros del Gobierno alemán sobre un importe total de 12.000 millones de euros de garantías. De esa cifra, 11.000 millones de euros se proporcionarán a Siemens Energy "a través de un consorcio de bancos", mientras que los 1.000 millones de euros restantes serán aportados por un consorcio adicional dirigido por Deutsche Bank.

El número

11.384 millones de dólares aportaron las exportaciones del sector alimenticio en los primeros ocho meses del año, un 30,4 por ciento menos que en el mismo período de 2022, según informó la consultora IES. En cuanto a las cantidades, en la acumulado de los ocho meses del año sumaron un total del 18.037 millones de toneladas un 25,9% menos que en el acumulado del mismo período de 2022. A su vez, el precio medio de los alimentos exportados cayó un 6,1 % con respecto al mismo período del año 2022

Tecno

Instagram y Facebook incorporó una versión de pago como método para esquivar las constantes sanciones de los reguladores de privacidad de la UE. Esto permite a Meta, propietaria de ambas redes, argumentar que los usuarios que escogen seguir usando sus servicios sin pagar “consienten” que su información se use para mostrarles publicidad personalizada. Sin embargo, según confirmó elDiario.es de fuentes de Meta, el pago de la suscripción mensual no evita en ningún caso el rastreo de datos personales que caracteriza a estas plataformas. La única diferencia con las versiones tradicionales es que la empresa se compromete a no usar esa información para mostrarles anuncios dentro de Instagram o Facebook.

Internet

La red social Truth Social, lanzada por el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, pierde tanto dinero que la ha puesto en una "situación financiera" de riesgo que plantea "dudas sustanciales" sobre su viabilidad, según se desprende de un informe de cuentas presentado el lunes pasado. Desde su lanzamiento, a principios de 2022, la compañía Trump Media & Technology Group (TMTG) —cuyo principal negocio es esa red social—ha perdido un total de 73 millones de dólares. El año pasado las pérdidas fueron de 50 millones de dólares y durante los primeros seis meses de 2023 han acumulado otro 23 millones en números rojos, según lo declarado ante la Comisión de Bolsa y Valores.