Total Nacional

Mapa resultados

Los resultados del conteo en el escrutinio de Tumbaya, Jujuy

El balotaje presidencial ocurre hoy domingo 19 de noviembre. Tumbaya y Jujuy, junto a todo el país, elige entre Sergio Massa y Javier Milei. Quien sea electo se consagrará como Presidente de la república Argentina el 10 de diciembre. Ese día, se conmemoran 40 años ininterrumpidos de democracia en el país y se celebra el Día de los Derechos Humanos.

Mapa de Tumbaya, Jujuy

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no cumplan con esa disposición deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no lo hagan deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Cómo navegar los mapas con los resultados del escrutinio

Los mapas interactivos de Página/12 se pueden navegar mediante pestañas y desplegables. Haciendo clic sobre un distrito en el mapa de la categoría o seleccionando el distrito en el desplegable se mostrarán los resultados, con barras de porcentaje sobre votos válidos para cada candidato, y consignando la cantidad de mesas escrutadas. Cada vista, a su vez, tiene la opción de volver a la anterior.

Dónde esperan los resultados los candidatos presidenciales los resultados de las elecciones

Dirigentes y militantes de la lista de Unión por la Patria se juntarán en el espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6.271, en el barrio porteño de Chacarita. Este recinto, que tiene 6.000 metros cuadrados y capacidad para 4.500 personas, es el mismo que albergó a la coalición en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En cuanto a la locación elegida por La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado Javier Milei y los referentes de su espacio reciban los resultados de la elección general, el partido repite también el sitio de las PASO: el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 de la ciudad de Buenos Aires.

Qué candidatos llegaron al balotaje y con qué compañeros de fórmula

La Libertad Avanza: Javier Milei - Victoria Villarruel

Unión por la Patria: Sergio Massa - Agustín Rossi