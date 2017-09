Massa rechazó la carta de CFK, Randazzo hizo silencio

La oposición prefiere la división

El líder del Frente Renovador descartó “el diálogo con quienes nos dividieron”, mientras el ex ministro del Interior y Transporte no hizo comentarios sobre la carta abierta de la ex presidenta que convocó a aglutinar el voto opositor en Unidad Ciudadana. Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita que apoya a Randazzo, dijo que no hay posibilidades formales de lograr esa unidad, pero afirmó que podrá construirse "todos los días en las calles ante cada hecho de injusticia o inequidad del gobierno".