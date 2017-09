El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó ayer que el gobierno funciona con normalidad y descartó que la renuncia del vicepresidente, Raúl Sendic, afecte a la institucionalidad del país. “Este hecho no afecta ni afectará el normal funcionamiento del gobierno nacional. Con responsabilidad y seriedad seguirá actuando con total normalidad, como corresponde” dijo el mandatario socialista después de la reunión semanal con sus ministros.

Vázquez defendió a Sendic, quien renunció el sábado acusado de haber utilizado una tarjeta corporativa de gastos en provecho personal en su época al frente de la mayor empresa estatal del país, la petrolera Ancap, entre 2010 y 2013. El mandatario destacó el compromiso del hijo del ex guerrillero “tupamaro” del mismo nombre, con las responsabilidades que tuvo en estos años y con el programa político del gobernante Frente Amplio (FA). El presidente uruguayo afirmó que no le pidió la renuncia ni le sugirió que abandonara la función, y acusó a un medio de prensa local, que no identificó, de mentir “vilmente” al haber publicado que él presionó para que Sendic renunciara.

“Públicamente lo dije, y están los documentos, que no iba a pedir la renuncia porque no me correspondía y porque era una decisión personal”, insistió Vázquez. Y además sostuvo que Sendic vivió un “brutal bullying”, en línea con lo que denunció el propio vicepresidente renunciante.

El mandatario uruguayo se congratuló por el acceso al cargo de vicepresidente de la senadora Lucía Topolansky, esposa del expresidente y actual senador José Mujica, quien seguramente asumirá mañana ante la Asamblea General Legislativa. “Va a ser un honor trabajar junto con la compañera. Me halaga esa responsabilidad. Estoy seguro que con la experiencia que tiene en la vida política, militante de primera línea, profunda conocedora de la realidad del país, va a ser un refuerzo fundamental e importantísimo para la gestión del gobierno nacional”, apuntó Vázquez.

Sendic presentó ayer la nota formal de dimisión ante el Congreso, del cual también era presidente, y corresponde que la Asamblea General Legislativa, que se integra con las Cámaras de Senadores y de Diputados, sea citada para hoy o mañana. Allí se resolverá la situación planteada por la renuncia de Sendic y se promoverá como sucesora a Topolansky, quien deberá asumir entre el jueves y el viernes, según el anuncio hecho por el mandatario.

Tabaré no descartó la posibilidad de impulsar algún tipo de reglamentación para el uso de las tarjetas corporativas de las empresas estatales y la utilización de los viáticos en viajes oficiales, que fueron los temas centrales que derivaron en la renuncia de su ex compañero de fórmula.

Esos gastos no están regulados por ninguna norma hasta ahora, pero Vázquez expresó que ha meditado mucho este tema y cree que las empresas estatales deberán establecer las reglamentaciones en función de su autonomía o que el Poder Legislativo tome en cuenta estas situaciones.

Asimismo, Vázquez informó que viajará a Estados Unidos el sábado. El mandatario fue invitado especialmente por el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, para exponer en un foro contra el acoso sexual en diferentes situaciones. Además, por invitación de la Organización Internacionald del Trabajo (OIT) hablará sobre el panorama de futuro para el trabajo decente.