En Mendoza cerraron 958 comercios en el último año, según el Ministerio de Economía de la provincia. Un número similar de locales bajó la persiana en Misiones, afirma la Federación Económica provincial, y en Concordia el 15 por ciento de los establecimientos están vacíos. Con esos datos, entre otros, las cámaras empresarias nucleadas en la CAME pidieron a las provincias que limitan con otros países que extiendan el plazo de pago de Ingresos Brutos para que los comercios puedan ofrecer cuotas sin interés a los consumidores. La intención es mantener a flote la situación económica en las ciudades de frontera, en donde la baja del consumo se suma al impacto de la competencia externa directa de los cruces fronterizos.

Desde comienzos de julio rige un acuerdo entre la CAME y la Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) para que en 69 ciudades de frontera en todo el país los comercios ofrezcan 12 cuotas sin interés para la venta en productos de todos los rubros cualquier día de la semana. El objetivo es frenar el éxodo de compras a países limítrofes. “Es el acuerdo comercial más grande del país”, dijo el Secretario General de CAME, José Bereciartúa.

Según explicaron desde la entidad, las tarjetas de crédito y los comercios asumen casi en partes iguales la reducción del costo financiero para que los consumidores accedan a las 12 cuotas. “A diferencia de Ahora 12, se ofrecen todos los productos todos los días de la semana y además se incorporan rubros como gastronomía y turismo”, detallan.

El acuerdo vence el 8 de octubre y la CAME, en función de la difícil situación de las ventas, presiona para que se extienda hasta enero. Para ello, pide a las provincias que modifiquen los plazos de retención a los Ingresos Brutos. La retención de ingresos brutos actualmente se cobra cuando se liquida la tarjeta, pero los comerciantes piden que se realice con la declaración jurada, lo que les daría una tregua de hasta 40 días para abonar esos importes. Hasta ahora, sólo Tierra del Fuego y Corrientes firmaron la extensión. “Le permite al comercio tener un mínimo de oxígeno financiero. Sin eso no se puede extender el plan”, dicen desde CAME.

Los empresarios salieron a pedir públicamente que las provincias de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Río Negro apliquen el beneficio. “Caso contrario, sería una pérdida porque ese plan nos ayudó bastante a mejorar las ventas en los últimos meses”, advirtió Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. Según los datos de la CAME, las ventas minoristas acumulan un descenso interanual del 2,6 por ciento en los primeros 8 meses de 2017. En ese período, las ventas habían mostrado una merma del 6,7 por ciento en relación a 2015.

“La tendencia a la baja en las ventas se intensificó en las ciudades de frontera afectadas por la falta de competitividad frente a Chile, Paraguay y Brasil”, dice el informe de la CAME.