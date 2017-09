El Brexit en Italia

Theresa May pronunciará su próximo gran discurso sobre el Brexit el 22 de septiembre en Florencia, en el oeste de Italia, “corazón histórico’’ de Europa, anunció Downing Street el miércoles. “El viernes 22 de septiembre, la primera ministra dará un discurso en Florencia para informar sobre las negociaciones del Brexit’’, declaró su portavoz en una rueda de prensa ordinaria. ``[May] subrayará el deseo del Gobierno de una asociación estrecha y especial con la Unión Europea una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea. May activó oficialmente el procedimiento de divorcio con Bruselas a finales de marzo.