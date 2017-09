En otro capítulo de la larga lista de errores de funcionarios del Gobierno que después salieron a pedir disculpas y debieron dar marcha atrás en sus decisiones políticas, ahora el director del programa Cambio Rural reconoció que no leyó la resolución que permitió el recorte a la asistencia técnica a pequeños y medianos productores, y excluyó además del beneficio a los “ciudadanos no nativos”. "No termino de entender cómo fue a parar eso ahí. No tiene sentido. Lo voy a leer bien", respondió esta mañana en una entrevista al ser consultado por el brutal ajuste que reveló Página/12.

La resolución 249, publicada el 6 de septiembre, limitó la ayuda del Ministerio de Agroindustria a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno. Pero la cartera de Ricardo Buryaile incluyó además una condición para que puedan acceder a la ayuda sólo los “nacidos en territorio argentino” o “hijos de ciudadanos nativos”, lo que motivó una denuncia por discriminación de la Unión de Trabajadores de la Tierra ante el Inadi.

La secuela de errorismo de Estado del Gobierno, entre las que se destacan las correcciones y revisiones a los desproporcionados aumentos de tarifa, la vuelta “a foja cero" del acuerdo del Correo y el cambio en la fórmula para calcular el porcentaje de aumento semestral de las jubilaciones ahora suma un nuevo episodio.

Esta mañana, Juan Casañas, el director del programa, replicó la costumbre del gobierno de Mauricio Macri de pedir disculpas una vez consumado el daño. “En el ida y vuelta de legales, no lo vi”, se defendió en una entrevista en La Nación y resaltó que entiende “que debería poder corregirse”. “Yo estoy trabajando con productores bolivianos para armar un grupo de Cambio Rural. Sé cómo trabajan y no quiero que queden afuera. Esto fue un error, que me preocupa y que voy a ver cómo lo corregimos”, añadió ante la sorpresa del periodista.