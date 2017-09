“Con esto te hacés un festín”, me dicen varones amigos, colegas y parientes, mientras me pasan un link con un video, una foto o una noticia que ellos consideran va a indignarme hasta el desquicio por su contenido misógino y opresor. Sorpresa, nunca le pegan. Jamás. Esta polémica buena voluntad de compartir me da más odio que si simplemente cerraran el orto.

Primer ejemplo: me mandan sendos varones un video de una publicidad de cerveza, en esta hacen una analogía entre los huracanes que llevan nombre de mujer y una ex mujer que se fue y se llevó todo de la casa, “el huracán Laura”. El hombre queda angustiado, en principio pareciera más por el saqueo material que por la ausencia de su mujer, pero es válida esa angustia en todo caso. Bueno, el chiste es cantado, pero no me parece misógino su contenido en lo absoluto. Una mujer no está, se fue, no sólo se fue, sino que tuvo el empoderamiento suficiente para desarmar una casa y llevarse hasta el inodoro. ¿La mina sabe de plomería? Eso sí que es girl power. Esta mina es una puta campeona de la independencia, qué mierda va a ofenderme. De qué carajo me hablan. Crecimos con publicidades de cerveza en donde los protagonistas son siempre varones. Pareciera que las mujeres no salimos a tomar cerveza, a pesar de que es exactamente lo que hice casi todos los días durante mis veinte años. Y si hay una mujer en una publicidad de cerveza, es una bomba sexual objeto de deseo del protagonista, igualada a la botella de cerveza que se vende para pura satisfaccion del varón. El huracán Laura al lado de esto es la revolucion feminista en su máxima expresión.

Segundo ejemplo: me manda por DM un pibe que no conozco una captura de pantalla de una noticia y otra vez: “Con esto te hacés un festín” y reza el título: “Tu robot sexual puede ser programado para asesinarte”. El tipo leyó esto y pensó en mí, miedo. ¿Qué festín me hago con esto? Es una gran idea para un corto, debo decir, pero ni un ápice de indignacion habita mi cuerpo con esta bizarreada. Un tipo cogiéndose un maniquí, no, no me quita el sueño, niñas secuestradas para la trata, es por ahí la indignación. Toda la televisión diciendo que la mujer que pisó con el auto a su novio rugbier es también violencia de género, eso me da indignación, no un ridículo robot sexual.

Tercer ejemplo: Me pregunta un ex novio, ex amigo, ex todo, nah mentira, no me lo pregunta a mí porque ya sabe cómo respondo a las boludeces, pero me entero de la pregunta: “¿Qué pasa con Natacha Jaitt, es feminismo? ¿Qué postura debo tomar?”. Le rogué a mi amiga que siguiera preguntándole, que lo hiciera hablar, que se pisara. Pero mi amiga es buena y no disfruta como yo de descuartizar retóricamente a la gente. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué se creen que es el feminismo? ¿Una técnica zen para no odiar? ¿Te cae mal una mujer y te parece una infeliz? Tiene sentido, hermano. SPOILER ALERT: las mujeres somos personas, y como todas las personas somos buenas, malas o buenas y malas y tenemos todas las cualidades que tienen las personas. Por lo tanto, ser feminista no es “amar a las mujeres” como si fuéramos una categoría homogénea, perros sin conciencia de sí. Cuidado con los hombres que dicen cosas como “yo no soy machista, amo a las mujeres” o “las mujeres hacen más linda la vida”. Creer que somos la decoración que les hace a ellos más linda la existencia, no está nada bien, madre mía, corre por tu vida, este tipo ve en vos un perro y ¡ojo! SPOILER ALERT: cuando se entere de que el perro habla, del susto te mata.