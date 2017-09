LA CIUDAD DEL FUTURO

Milla, Gilmar y su novio Igor forman una familia poliamorosa a la espera de un hijo en Serra do Ramalho, su pueblo natal, ubicado en el Estado brasilero de Bahía, una localidad intolerante en la cual toda persona no heterosexual es agredida. El film es un abanico de tensiones que se refleja en la violencia social y familiar, entre el deseo de permanecer en sus tierras y la creciente idea de una migración forzada por la segregación. La ciudad del futuro retrata con dureza una doble realidad marginal, migrante y contradictoria, a través de una expulsión perpetrada por un pueblo constituido, paradójicamente, por expulsados, tal como lo refleja un suceso real del pasado: la construcción de la represa de Sobradinho, que cuatro décadas atrás afectó con inundaciones a las familias de la zona, trasladadas obligatoriamente hacia Serra do Ramalho, la ciudad en la que transcurre el film. Debido a las promesas falsas y la complicidad de la empresa constructora con la dictadura brasilera, todas ellas terminaron abandonadas hasta el presente.

Viernes 15, a las 18, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1562.

I AM NOT YOUR NEGRO

Documental de Raoul Peck, realizador y activista haitiano, basado en el manuscrito incompleto de James Baldwin titulado Remember This House, una compilación de sus memorias que evocan su rol en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos a mediados del siglo XX, en el que conoció a los activistas Malcolm X, Martin Luther King, Jr. y Medgar Evers. I Am Not Your Negro es una experiencia cruda, un collage de documentos, entrevistas y apariciones de figuras políticas que ponen en primera plana el profundo racismo norteamericano, a través del ojo crítico de “Jimmy” Baldwin, escritor estadounidense y activista por los derechos raciales y sexuales dentro de la silenciada comunidad gay y bisexual de la época, especialmente a partir de la publicación de su novela La habitación de Giovanni en 1956: un espejo de su propias vivencias como homosexual, negro y norteamericano migrante en Francia. Un testimonio que recorre episodios segregados por la historia oficial norteamericana y realiza un urgente llamado a accionar contra el presente racista que, al igual que las luchas y la energía colectiva para destruirlo, siempre estuvo ahí.

Martes 19, a las 21.15, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635.