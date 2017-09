A las 21 el equipo de campaña de Cristina Fernández de Kirchner llevaba contabilizadas dos millones de visualizaciones o contactos en las redes por lo menos con un tramo de la entrevista realizada por Luis Novaresio para Infobae. El cálculo, según afirmó uno de sus integrantes a este diario, es que ese número llegaría al doble al cumplir 24 horas. Y la conclusión quedaba sintetizada en dos palabras: “Estamos satisfechos”. Con un agregado de cuatro palabras más: “Ella se quedó contenta”.

En términos de llegada televisiva, la estimación del equipo de la candidata a senadora por Unidad Ciudadana para el 22 de octubre apuntaba una cifra de alrededor de cinco o seis puntos de rating, unas 500 mil personas frente a alguno de los televisores que transmitieron por partes o completa la entrevista de casi una hora de duración.

La estrategia de ampliación de la cantidad de gente que reciba mensajes de CFK por los medios o las redes abarca dos terrenos, de acuerdo con la explicación de otro de los miembros del staff que habló a condición de reserva de su identidad.

“Una forma obvia de ampliar es lograr un alto rating”, dijo, y por eso no descartó futuras entrevistas en televisión.

El otro modo de llegar a más gente que se propone la candidata es alcanzar la categoría de trending topic, o sea marcar tendencia en visualizaciones. Ayer hubo varios hashtags, como #CFKconNovaresio o #CFKenInfobae. “Muchos cuando ven un trending topic se meten a curiosear, y eso nos interesa porque o miran títulos o ven la opinión de los demás o hasta se enganchan y ven la entrevista.” La mitad de los argentinos tiene teléfonos inteligentes capaces de visualizar un ping pong como el de Cristina y Novaresio sin interferencias técnicas ni molestas imágenes pixeladas.

“Cuando un hecho se convierte en trending topic uno puede superar la frontera del propio barrio, que en una campaña es hablarles a los propios o a los que ya votaron por Cristina en las PASO”, dijo uno de los consejeros. “En ese sentido el ingreso en el trending topic tiene alguna semejanza con una aparición en televisión abierta, donde seguro te ven todos, los que están con vos y los que no están con vos.”

Las estrategias para la campaña que empieza oficialmente el domingo no dejarán de lado los actos en la provincia de Buenos Aires. Al contrario. “Vamos a intensificar la presencia territorial de Cristina y los encuentros con jubilados, estudiantes, trabajadores, pequeños empresarios, científicos y clubes de barrio”, es la decisión. El domingo CFK arranca en Florencio Varela con un formato de centralidad parecido al del primer acto en Arsenal de Sarandí.

¿Habrá una Cristina más dura o más relajada? Puede ser que tense al principio las definiciones sobre el Gobierno, que adelantó en la entrevista con Novaresio. Y puede ser que dedique el último tramo a poner énfasis en las razones que esgrime para votarla. “Pero obviamente se trata de cuál tono prevalece en términos relativos, porque todo estará presente todo el tiempo.”

La satisfacción por las mediciones cuantitativas de la entrevista se extendió a la evaluación política.

La propia CFK quedó conforme con el hecho de haber concedido una entrevista abierta, incluso intuyendo que los temas penales tendría un peso alto. “Lo bueno es que no dejó nada sin contestar. Ahora te gusta o no te gusta, pero escuchaste respuestas sobre los bolsos de López, sobre Hotesur, sobre la obra pública, sobre Nisman y sobre el acuerdo con Irán”, dijo uno de los miembros del equipo de campaña. “De cara a la sociedad y a los medios, que son una parte de la sociedad, pudo hablar de todos los temas con una respuesta seria y redonda.”

Más allá de esos temas, se dejó lugar para lanzar un título importante en materia política: el adelanto de que en 2019 no competirá si ve que peligra las chances no sólo del peronismo sino del peronismo más fuerzas aliadas contra la candidatura que eleve el macrismo. También cobró nitidez, a ojos de los propios asesores, por un lado la naturalidad con que CFK dijo que Macri debe terminar en el 2019, es decir que no antes, y por otro lado las definiciones sobre la debilidad del estado de derecho o la curiosidad de un gobierno de empresarios que no difunde la inauguración de empresas.

