A 24 horas del relanzamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kircher para las elecciones legislativas del 22 de octubre, referentes del peronismo salieron a pedir el apoyo para su candidatura a senadora en la provincia de Buenos Aires. El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, manifestó su respaldo a Unidad Ciudadana, mientras que Martín Insaurralde planteó “dejar las mezquindades”.

El ex gobernador de San Juan puntualizó que “no hay ninguna duda” que la pugna de fondo es por determinar si ingresará al Senado “una desconocida” como Gladys González (segunda en la lista de Esteban Bullrich), o un “compañero peronista” como Jorge Taiana, que acompaña a la ex presidenta. "Sentimos la necesidad de expresar esta idea, y ahí surgió la carta a los compañeros justicialistas del país y, especialmente, a los de la provincia de Buenos Aires, donde se va a dar la madre de las batallas", expresó en ese sentido a FM La Patriada. Y agregó: “Tenemos la obligación de votar a quien sacó la mayor cantidad de votos. Por eso, me permito humildemente decir que en octubre hay que votar a Cristina.”

El último jueves Gioja publicó una "Carta abierta al pueblo peronista" en la que llamó a votar en octubre al espacio que encabeza Cristina Kirchner. “Sin intentar entrometerme en la elección de otro distrito, el pueblo peronista en agosto decidió, y no podemos equivocarnos que la voluntad mayoritaria fue ubicar a Unidad Ciudadana como la principal fuerza opositora”, señaló en ese texto el sanjuanino que preside el Partido Justicialista.

De cara a los comicios, Gioja destacó la presencia peronista en las listas de la ex mandataria. "Decir que en Unidad Ciudadana no hay compañeros justicialistas es, por lo menos, una falacia". Resaltó que que en las listas de de ese espacio "van un montón de compañeros justicialistas, desde el presidente del PJ de la provincia hasta el último candidato a presidente que tuvimos", en alusión a Fernando Espinoza y Daniel Scioli, respectivamente.

También puntualizó, frente a la discusión con Florencio Randazzo, que “el verdadero enemigo no está dentro del peronismo”, y que en verdad el combate es contra “la pobreza, la marginación, la falta de trabajo y la angustia de los que no tienen trabajo y los que tienen miedo de perderlo". Por ello apuntó a la “obligación racional” de los votantes peronistas de expresarse a favor de “quienes habían sacado la mayor cantidad de votos, porque somos respetuosos de la mayoría".

En la misma línea se pronunció el jefe comunal de Lomas de Zamora. Para Insaurralde "la salida es fortalecer a Cristina porque, por sus características y por la confianza que le dio la gente en agosto, es la única capaz de ponerle un freno a este arrebato de derechos". De esta forma, salió a responder la carta abierta de la ex presidenta, en la que pidió concentrar el voto opositor, y en vísperas del lanzamiento de la campaña, que tendrá lugar en Florencio Varela

A través de un comunicado, solicitó "estar a la altura de las circunstancias históricas, dejar las mezquindades y ofrecer una salida a la ciudadanía”, así como pidió relegar las cuestiones internas: “Basta de respondernos entre nosotros, respondamos a la sociedad".

Para Insaurralde, es clave el riesgo que conllevaría un triunfo del oficialismo en octubre, de cara a un futuro ajuste. “Si esto hace el Gobierno habiendo perdido la provincia de Buenos Aires, qué queda para octubre si no fortalecemos una oposición".