El Gobierno de Brasil afirmó este martes que ha detectado señales de interés en la administración de Donald Trump para conversar sobre el arancel del 50% adicional que a partir del viernes se aplicará a los productos brasileños en general.

"Creo que esta semana ya hay alguna señal de interés en dialogar, y hay una mayor sensibilidad por parte de algunas autoridades de Estados Unidos de que, tal vez, se hayan excedido un poco y quieran conversar", señaló el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en diálogo con la prensa.

Haddad dijo que algunos empresarios les han transmitido que están encontrando una mayor apertura en el Ejecutivo de EE.UU., donde estos días se encuentra una comitiva de ocho senadores brasileños para intentar destrabar el diálogo. En su opinión, las posiciones de las partes están ahora más claras y subrayó que no tiene ningún sentido que asuntos ajenos al Gobierno brasileño sirvan para el recrudecimiento de las tensiones. No obstante, advirtió que ese aparente deshielo puede que no sea suficiente para al menos aplazar la entrada en vigor del arancel anunciado por Trump, el pasado 9 de julio, algo que --remarcó-- depende exclusivamente del líder republicano.

Preguntado sobre una posible conversación telefónica entre Trump y el presidente Lula, Haddad afirmó que ese tipo de contactos requieren un protocolo y que si esta se produjera tendría que basarse en el respeto mutuo.

Cuando anunció la tarifa aduanera del 50%, Trump explicó que se trataba de una respuesta a la presunta "caza de brujas" de la que sería víctima Jair Bolsonaro, procesado en la Corte Suprema por intento de golpe de Estado. El mandatario exigió que el proceso contra el ex jefe de Estado brasileño (2019-2022) acabe de inmediato y criticó también al Supremo brasileño por supuestas órdenes secretas e ilegales para combatir las redes de desinformación vinculadas a la extrema derecha.

La Fiscalía, en base a documentos, audios y testimonios, acusa a Bolsonaro de liderar un complot para anular las elecciones de 2022, impedir la investidura de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y mantenerse en el poder con la colaboración de antiguos ministros y altos mandos militares.