“Estamos convencidos que nos asiste razón en el planteo, que el señor juez podría haber despejado el camino y no lo hizo”, aseguró ayer la familia de Santiago Maldonado, en respuesta a la decisión del juez Guido Otranto de rechazar el pedido de recusación en su contra. Mientras tanto habrá que esperar que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resuelva la continuidad o no del magistrado. En un comunicado, los familiares del joven de 28 años afirmaron que no opinarán “sobre las consideraciones legales de la resolución”, algo que le dejaron a su abogada.

Para ellos, la medida del juez “agrava el estado de incertidumbre sobre el futuro de la causa y, en especial, la suerte de Santiago”. También estimaron que “los tiempos judiciales no guardan la menor relación con la angustia que tenemos” acerca de lo que pasó con Maldonado, a quien no se vio más desde la represión de Gendarmería cuando el primero de agosto ingresaron a la Pu Lof en Resistencia.

La familia recusó al juez por “el nulo avance de la investigación”, y pidió “la intervención de un nuevo magistrado, imparcial y eficiente en la tarea a su cargo”. Se cuestionó que Otranto investigue la desaparición cuando es el mismo juez que ordenó a la Gendarmería el despeje de la ruta 40. También se fundamentó la recusación en el hecho de que el juez se reuniera con Pablo Noceti, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, presente durante la represión.

Otranto rechazó el planteo que elevó la abogada Verónica Heredia con el objeto de que el expediente fuese girado a los tribunales federales de Rawson para iniciar nuevas actuaciones. El magistrado no dio a conocer los fundamentos por los que rechazó el pedido, y ahora la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá decidir si acepta o rechaza el planteo de los Maldonado. Con todo, esa decisión también sería apelada, con lo que la situación se terminaría dirimiendo en la Cámara de Casación Penal. Mientras, el trámite de recusación no obstaculiza la investigación para conocer qué pasó con el artesano desaparecido. En ese sentido, Heredia había dicho que a través de una medida cautelar pedirá la colaboración de un grupo de Naciones Unidas en la investigación.

La familia del joven aseguró que seguirán “haciendo todo lo posible” para saber qué ocurrió con Maldonado. “Sólo podrá lograrse con una investigación seria, a cargo de un magistrado imparcial y eficaz. Te extrañamos Santiago, esperamos saber de vos, no nos rendimos”, afirmaron.