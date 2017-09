Suspensión por tiempo indeterminado para Zárate

El presidente del Club Temperley, el director de cine Alberto Lecchi, sostuvo que Alexis Zárate seguirá siendo jugador del club aunque fue licenciado por “tiempo indeterminado”, luego de que la Justicia lo condenara a seis años y medio de prisión por “abuso sexual con acceso carnal” cometido contra Guiliana Peralta. En una improvisada conferencia de prensa, Lecchi sostuvo que esta decisión “seguramente genere fracturas internas en el club porque puede haber gente a favor y en contra de que Zárate continúe”.

Si bien el juez Nicolás Plo lo declaró culpable, el futbolista continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Los móviles de distintos canales de televisión–deportivos o no– esperaban la palabra de Lecchi. Es que el lunes pasado, luego de ser sentenciado a seis años y medio de prisión, Zarate había regresado de inmediato a la concentración de Temperley para disputar el partido de la tercera fecha de la Superliga y sólo pocas horas antes del partido la Comisión Directiva dispuso que el futbolista no participara del partido contra Rosario Central. Ayer, el presidente de este club del sur del conurbano bonaerense dio detalles sobre el futuro del jugador, aunque su resolución no fue determinante. “Nos vamos a tomar un tiempo para una decisión final. El jugador hoy tiene contrato con Temperley y está en libertad, por lo tanto tenemos que ver cómo se implementan las cosas para el caso de decidir que Alexis no juegue más. Tenemos la convicción de defender la familia dentro del club y a su vez, que el equipo no se parta”, explicó.

Para Lecchi, la condena de Zárate fue el caso más duro que vivió como dirigente porque “afecta a la sensibilidad, la moral y ética de cada uno”. Y si bien declaró que “uno no quiere convivir en su casa o en su trabajo con alguien que haya cometido un acto de estos”, agregó, al mismo tiempo, que “el club tampoco se puede poner a juzgar y ser otro tribunal”.

Los jugadores de Temperley salieron a apoyar al hombre que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora, violó a Guiliana Peralta en la madrugada del 16 de marzo de 2014, en el departamento de otro futbolista, Nicolás Pérez. “Todo el plantel se siente apenado por lo que le toca atravesar a un compañero. Por eso le queremos brindar a Zárate el mejor ánimo y todo nuestro apoyo”, dijo Gonzalo Escobar, futbolista de la institución de Primera División.

Por su parte, el ex novio de Peralta y amigo de Zárate, Martín Benítez, sí pudo concentrar para el partido de Independiente contra Atlético Tucumán, que se jugó anoche. Raquel Hermida Leyenda, abogada querellante en el juicio contra Zárate, había pedido abrir una causa contra Benítez y Pérez por falso testimonio, pero la solicitud fue negada por el juez Plo.