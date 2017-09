El periodista Roberto Navarro dialogó esta mañana con Víctor Hugo Morales en la AM 750 y reveló detalles de su sorpresiva salida del canal C5N. "El Gobierno presionó para que me echen", indicó, luego de contar que en una conversación con el director de la señal de cable, Mariano Frutos, éste le contestó: "No me pidas que yo vaya preso para salvar tu trabajo."

Navarro anunció ayer que dejaría de conducir los dos programas que tenía en C5N, Economía Política y El Destape TV, y hoy anunció que también dejará su programa en Radio 10, que pertenece al mismo grupo empresario. "Sé que es el Gobierno el que pidió mi salida, luego del 13 de agosto. Me lo dijo un ministro muy importante, 'te van a sacar, ya es decisivo que te saquen, y va a haber periodistas más cercanos a nosotros'", contó el conductor.

"Se intervino Economía Política, que es un producción mía, se puso una productora que nos pedía días antes de qué íbamos a hablar, incluso los títulos, limitando cada día más las cosas que podíamos decir", añadió.