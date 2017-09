Sin lugar para faltar o dar excusas

El Ministerio de Trabajo provincial intimó a los directivos de Vasalli a presentarse la semana próxima para resolver el conflicto laboral en la fábrica de maquinaria agrícola ubicada en Firmat que emplea a 500 operarios. La empresa suspendió a 14 trabajadores, se atrasó en el pago de salarios, abrió retiros voluntarios ofreciendo el 60 por ciento de la indemnización, instaló cámaras de vigilancia y cambió los horarios de ingreso, en el marco de una estrategia tendiente a desvincular a 150 trabajadores, según denunció el secretario General de la UOM firmatense, Diego Romero. "La situación está muy complicada, y está más que claro que ellos quieren que la gente se agote y se vaya sola, pero apostamos a que la empresa continúe y que podamos hablar de tomar gente y no de despedir", dijo a Rosario/12 el dirigente gremial.

En un clima de mucha tensión, ya que la empresa había faltado a las dos audiencias convocadas en las últimas semanas, una en Venado Tuerto y la otra en Rosario, ayer se presentaron tres representantes legales de Vasalli en la sede local del Ministerio de Trabajo, en Ovidio Lagos y San Lorenzo. Delegados de los trabajadores, acompañados por el abogado de la UOM local, Pablo Cerra, expusieron sus reclamos y pidieron que la empresa de marcha atrás con las medidas que tomó, en la audiencia que presidió el director de Relaciones Laborales, Mario Gaggioli.

Como los abogados de la firma no acercaron ninguna propuesta, y ratificaron la postura de querer desvincular a más de un centenar de trabajadores, el funcionario decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 11, pero exigiendo que se presenten los directivos o accionistas de la empresa que toman decisiones.

"La empresa ya blanqueó que quiere desvincular a 150 compañeros y sigue ofreciendo retiros voluntarios, que nosotros no acompañamos porque creemos que no es el camino, no es la salida correcta", dijo Romero.

El año pasado, cuando un grupo de concesionarios se hicieron cargo de la fábrica de maquinaria agrícola en un contexto de enormes dificultades financieras, los trabajadores aceptaron cobrar en varias cuotas una deuda que la empresa tenía con ellos, apostando a la continuidad. "Hoy que la empresa está empezando a salir quieren desvincular a los compañeros", se quejó el titular de la UOM firmatense.

Romero recordó que la empresa recibió el año pasado un aporte millonario del gobierno provincial, con el compromiso de no tomar medidas que fueran contraproducentes para los trabajadores, pero quedó en evidencia que no cumplieron esa parte del trato. Además, planteó que la empresa firmó un Procedimiento Preventivo de Crisis que está vigente hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que no pueden despedir ni suspender. "Ellos firmaron el preventivo y al día siguiente cambiaron las condiciones de trabajo", abundó.

Por su parte, Cerra dijo que en la audiencia pudieron ratificar lo que hasta entonces era un rumor pero que originó el reclamo ante el Ministerio: "Quedó claro que las medidas que adoptaron habían sido con un tinte ostensiblemente persecutorio y tendientes al desgaste de parte de los trabajadores para que adhieran al retiro voluntario". Durante el encuentro, los representantes legales de la empresa se comprometieron a no tomar medidas hasta la próxima audiencia.

"Si bien el tiempo de las suspensiones se cumplió, pedimos que se les abone a los trabajadores los días caídos, entendiendo que consideramos que las causas que las motivaron fueron falsas. Pero fundamentalmente queremos resolver el problema de fondo, acá se apunta a ver qué es lo que quiere hacer la empresa", concluyó el abogado de la UOM.