Jornadas neoliberales del Central

El Banco Central realizará el lunes y martes las Jornadas Monetarias y Bancarias 2017. En el evento, que se promociona con el slogan de Desinflación y Estabilidad Financiera, se recibirán invitados de distintos bancos centrales de la región y el mundo, al tiempo que expondrán algunas de los economistas más citados en el establishment académico. La autoridad monetaria no dio lugar a la discusión y no incluyó ningún invitado con una mirada heterodoxa (no convencional) sobre teorías económicas y recomendaciones de política fiscal y monetaria.

Uno de los invitados es el mexicano Ernesto Zedillo, director del centro de estudio sobre la globalización de la Universidad de Yale y ex presidente de México, cuando se produjo la crisis del Tequila. También estará presente la cubana Carmen Reinhart, investigadora de Harvard. Uno de los estudios de la economista sobre el endeudamiento fue usado por años por el Fondo Monetario Internacional para defender políticas de ajuste para los países emergentes. Pero los resultados del trabajo resultaron ser erróneos, una situación que salió a la luz cuando un estudiante de economía quiso replicar y actualizar el análisis econométrico de Reinhart.

Otros invitados destacados son Luis Linde, presidente del Banco de España; Philip Lane, del Banco Central de Irlanda; Carlos Fernández Valdovinos, del Banco Central de Paraguay; Julio Velarde, del Banco Central de Reserva del Perú, y Marek Belka, ex gobernador del Banco Central de Polonia. La apertura del evento estará a cargo de Federico Sturzenegger, el titular de la autoridad monetaria.

Las exposiciones del evento se concentrarán en cinco ejes: consideración sobre el contexto económico y geopolítico social, perspectivas macroeconómicas globales, la conquista de la inflación, el desarrollo financiero con estabilidad y retos en la banca central. En los últimos eventos organizados por el Central, cuando también se destacaron las figuras del mainstream económico entre los oradores, se discutieron problemas para bajar la inflación y recuperar un sendero de crecimiento. Entre los debates que preocupan a la autoridad monetaria no figuran elementos centrales de la coyuntura, en donde se destaca la fuga de capitales, el aumentos exponencial del stock de Lebac y la volatilidad del dólar por la falta de regulaciones cambiarias.