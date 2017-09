Tras el apartamiento de Guido Otranto de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su reemplazo por Guillermo Lleral, Sergio Maldonado -hermano del joven visto por última vez durante la represión de la Gendarmería a los mapuches el 1 de agosto pasado en Chubut- dijo tener “esperanzas” con el nuevo juez, pero lamentó “que se haya perdido tanto tiempo” y responsabilizó de ello a la administración de Mauricio Macri. “Al Gobierno no le interesa Santiago”, sentenció y criticó con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que tildó de “mentirosa”.

La separación de Otranto de la causa fue decidida ayer por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El magistrado había sido recusado por la familia del joven tatuador y también por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una presentación a la que luego adhirió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El tribunal de alzada atendió el planteo del CELS en el sentido de que las declaraciones públicas de Otranto daban cuenta de su pérdida de imparcialidad. Tras ser recusado por la familia, el juez dio dos entrevistas a La Nación en las cuales sugirió que Maldonado “se ahogó” y se mostró partidario de desvincular a Gendarmería. Cosa rara en cualquier magistrado que sabe que prejuzgar sobre una causa deriva en su desplazamiento de la misma, dejó así en evidencia una posición tomada frente a la hipótesis de desaparición forzada.

El CELS advirtió que el adelanto de opinión “sobre hechos que integran el objeto procesal afecta en forma decisiva la imparcialidad debida para una recta administración de justicia” y los camaristas de Comodoro Rivadavia le dieron la razón: consideraron que el “temor de parcialidad afecta razonablemente la confianza de las querellas en las decisiones” del magistrado. Por eso apartaron a Otranto y pusieron al frente de la investigación a Lleral, quien se dedicará en exclusiva al caso Maldonado durante 60 días.

"Tengo todas las esperanzas con el nuevo magistrado. Sigo creyendo en la Justicia, es una herramienta para defendernos", dijo hoy Sergio Maldonado a propósito de la designación de Lleral. Tras la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia, la familia del joven desaparecido había manifestado ayer su satisfacción aunque con críticas por el hecho de que sus planteos habían sido desestimados.

Los Maldonado habían señalado que Otranto no podía estar a cargo de la causa por ser quien le había ordenado a la Gendarmería el operativo de despeje de la ruta 40 en el cual desapareció Santiago. También habían cuestionado la negativa del juez a investigar la responsabilidad penal de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, presente en la ruta el día de la desaparición, así como su minización de los testimonios sobre la escalada de violencia estatal contra la comunidad mapuche como los que acreditaron la presencia, los golpes y la detención ilegal de Santiago en móviles de Gendarmería.

Pero los principales reproches de la familia Maldonado apuntan al Gobierno y a Bullrich en particular. "Se perdió tiempo por un mal accionar desde la ministro de Seguridad (Patricia Bullrich) para abajo, todos en cadena", enfatizó Sergio Maldonado en diálogo con Radio 10 y manifestó sentir “mucha bronca” por esa pérdida de tiempo.

"Está demostrado que Bullrich es la mentirosa y la que no colaboró fue ella. Hay que investigarla por su accionar", declaró el hermano del joven tatuador y dijo no estar sorprendido por los audios entre gendarmes que salieron a la luz en los últimos días y por las revelaciones acerca del modo en que el Gobierno les bajó línea. “Es parte de lo que se hizo desde el principio", expresó y sostuvo que "el Gobierno encubrió 100 por ciento a la Gendarmería". “Al Gobierno no le interesa Santiago, Si no le dieran mal las encuestas, ni lo nombrarían", concluyó.