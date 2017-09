La jueza Elena Liberatori le contestó al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien ayer dijo que las tomas de las escuelas secundarias, motivadas por los centros de estudiantes en rechazo a la reforma educativa, son ilegales. “No sé a qué ley se está refiriendo el ministro, no lo aclara. Lo que hay que decir es que las tomas no están tipificadas en la Constitución Nacional, no existe ése tipo de delito”, aclaró la magistrada, quien dictó la medida cautelar para suspender el instructivo que ordenaba a los directores de escuelas a denunciar las tomas ante la comisaría.

Esta tarde los estudiantes se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Educación porteño, en Paseo Colón 255, donde realizarán una conferencia de prensa y entregarán un petitorio con sus reclamos. Piden que la reforma sea postergada y que se convoque a un Congreso Pedagógico con participación de alumnos, padres, docentes, directores y autoridades.

Liberatori sostuvo que las tomas de escuelas no pueden ser entendidas como un delito de usurpación, ya que ese tipo de delito está referido a la propiedad privada. “Una escuela no es un establecimiento comparable con el caso de una cochera de un vecino al que yo le quiero usurpar la suya. Según el derecho administrativo, no es posible establecer esta relación con el Estado”, remarcó la jueza, en diálogo con la radio La Patriada.

La jueza también aclaró que, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, las autoridades porteñas “deben asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones”, algo que claramente reclaman los estudiantes que afirman que la Secundaria del Futuro, el cambio de modalidad de cursada que se aplicará a partir del año que viene, fue una reforma inconsulta. “Estamos viendo un déficit en el derecho a la participación”, opinó Liberatori.

Por su parte, Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), también consideró erradas las palabras de Garavano y le recomendó al ministro “repasar formación cívica de tercer año”.

“Es absolutamente legal lo que están haciendo los estudiantes”, remarcó el dirigente gremial. López remarcó además que el ministro de Justicia “no decide qué es legal o ilegal, eso es decisión de un juez; en este caso, de la jueza Elena Liberatori, que falló en consecuencia”, dijo en relación al fallo de la jueza que declaró constitucional la toma que realizan los estudiantes de los colegios porteños.

En relación a la medida que tomaron los estudiantes, el secretario general de UTE afirmó: “Vamos a acompañar a los estudiantes, demostraron que luchar tiene sentido y han obtenido muchos logros, entre ellos visibilizar este proyecto de reforma, juntarse con la ministra y lograr que se implemente la Ley de Educación Sexual”.

Para López, la reforma que pretende implementar el gobierno porteño “desescolariza porque remplaza educación por trabajo no rentando. En el último año en vez de estudiar, se van a realizar pasantías no rentadas en empresas y ONG supervisadas por personas externas a la escuela”, cuestionó el dirigente y docente.

El conflicto con los estudiantes secundarios comenzó el pasado 29 de agosto cuando trascendieron los documentos de una supuesta reforma educativa. En seguida, el Ministerio de Educación de la Ciudad tuvo que salir a reconocer que la Secundaria del Futuro, como se mencionaba la reforma en los tres PowerPoints que circularon, era una decisión tomada y entraría en vigencia el próximo año. Entres los cambios más radicales –y cuestionados por los estudiantes-, la nueva modalidad reemplazaría el último año de cursada por prácticas laborales no rentadas y materias relacionadas con el emprendedurismo. Llegaron a ser 30 las escuelas tomadas por los estudiantes que reclamaban mayor información y participación del nuevo plan de estudio.