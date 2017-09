Hace una semana, me encontré leyendo el libro número 80 de Agatha Christie (Penúltimo), Pasajero a Francfort, y su actualidad me asombra. El libro –publicado en 1970, con un subtítulo “una extravagancia”– es un fracaso total y se caracterizó a menudo como “confusión incomprensible”; sin embargo, esta confusión no se debe a la senilidad de Christie: sus causas son claramente políticas. El pasajero a Frankfurt es la novela más personal, íntimamente sentida y al mismo tiempo más política de Christie; expresa su confusión personal, su sentimiento de estar totalmente confundida con lo que estaba pasando en el mundo a finales de 1960 –las drogas, la revolución sexual, las protestas estudiantiles, los asesinatos, etc, por lo que no es de extrañar que Pasajero a Frankfurt no es una novela de detectives , no hay asesinato, ni lógica ni deducción. Este sentimiento de colapso del mapeo cognitivo elemental, este temor abrumador del caos, se expresa claramente en la introducción de Christie a la novela:

“Mire a un Mirror de 1970 en Inglaterra. Mire esa primera página todos los días durante un mes, tome notas, considere y clasifique. Cada día hay un asesinato. Una niña estrangulada. Una mujer mayor atacó y robada de sus escasos ahorros. Hombres o muchachos jóvenes que atacan o son atacados. Edificios y cabinas telefónicas destrozados y destripados. Tráfico de drogas. Robo y asalto. Niños desaparecidos y los cadáveres de niños asesinados encontrados no lejos de sus hogares. ¿Puede esto ser Inglaterra? ¿Es Inglaterra realmente así? Todavía no, pero podría ser. El miedo está despertando, un miedo a lo que puede ser. Y no sólo en nuestro propio país. Hay párrafos más pequeños en otras páginas que dan noticias de Europa, de Asia, de América, en las noticias mundiales. Secuestro de aviones. Secuestros. Violencia. Disturbios. Odio. Anarquía. Todo creciendo más. . Todo parecen llevar al culto de la destrucción, al placer en la crueldad.

Entonces, ¿qué significa todo esto?

En la novela, Christie da su respuesta: una terrible conspiración mundial tiene algo que ver con Richard Wagner y “El Joven Siegfried” –¿qué? Nos enteramos de que, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler fue a una institución mental, se reunió con un grupo de personas que pensaban que eran Hitler, e intercambió su lugar con uno de ellos, sobreviviendo así a la guerra. Luego se escapó a la Argentina, donde se casó y tuvo un hijo que estaba marcado con una esvástica en el talón– “El Joven Siegfried”. Mientras tanto, en el presente, las drogas, la promiscuidad y las protestas estudiantiles son causadas secretamente por agitadores nazis que quieren llegar a la anarquía para poder restaurar la dominación nazi a escala mundial ...

Esta “terrible conspiración mundial” es, por supuesto, fantasía ideológica en su estado más puro: una extraña condensación del miedo a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Lo menos que podemos decir a favor de Christie es que ella localiza el corazón de la conspiración en la extrema derecha (neonazis) y no en cualquiera de los otros sospechosos habituales (comunismo, judíos, musulmanes ...). La idea de que los neonazis estaban detrás de las protestas estudiantiles del 69 y de la lucha por la liberación sexual, con su obvia locura, es sin embargo un testimonio de la desintegración de un mapeo cognitivo consistente con nuestra situación: Christie se ve obligada a refugiarse en una loca construcción paranoica como la única manera de introducir cierto orden y significado en la confusión total y el pánico en que se encontraba. Pero, ¿su visión es realmente demasiado loca para ser tomada en serio? ¿No es nuestra era con “líderes” como Donald Trump y Kim Yong Un tan loca como su visión? ¿No somos hoy todos como un grupo de pasajeros a Frankfurt? Nuestra situación es desordenada de una manera muy similar a la descrita por Christie: un gobierno derechista que hace valer los derechos de los trabajadores (en Polonia), un gobierno izquierdista que persigue la más estricta política de austeridad (en Grecia)... No es de extrañar que, para recuperar un mínimo mapeo cognitivo, Christie recurra a la Segunda Guerra Mundial, “la última buena guerra”, retraduciendo nuestro lío en sus coordenadas.

Uno debiera observar, sin embargo, que la forma misma de la respuesta de Christie (un gran agente secreto detrás de todo) refleja de manera extraña la idea fascista de la conspiración judía: hay un gran complot nazi detrás del cual se explica todo ... Hoy, la extrema derecha populista propone una explicación similar de la “amenaza” del inmigrante musulmán. En el imaginario antisemita, el “judío” es el Maestro invisible que secretamente tira las cuerdas, por lo que los inmigrantes musulmanes NO son los judíos de hoy: son demasiado visibles, no invisibles, claramente no están integrados en nuestras sociedades, y nadie afirma que en secreto tiran de las cuerdas –si uno ve en su “invasión de Europa” un complot secreto, entonces los judíos tienen que estar detrás de él, como fue el caso en un texto que apareció recientemente en uno de los principales periódicos semanales eslovenos donde podíamos leer: “George Soros es una de las personas más depravadas y peligrosas de nuestro tiempo”, responsable de “la invasión de las hordas negroides y semíticas y, por lo tanto, del crepúsculo de la Unión Europea. / ... / como talmud-sionista típico, es un enemigo mortal de la civilización occidental, del Estado-nación y del hombre blanco y europeo “. Su objetivo es construir una” coalición compuesta de marginales sociales como maricones, feministas, musulmanes y culturales Marxistas que odian el trabajo” que realizaría una “deconstrucción del Estado-nación y transformarían a la UE en una distopía multicultural de los Estados Unidos de Europa”. Además, Soros es inconsistente en su promoción del multiculturalismo: “La promueve exclusivamente en Europa y en Estados Unidos, mientras que en el caso de Israel, él, de una manera que es para mí totalmente justificada, está de acuerdo con su monoculturalismo, su racismo latente y la construcción de un muro. A diferencia de la UE y los Estados Unidos, tampoco exige que Israel abra sus fronteras y acepte a los “refugiados”. Una hipocresía propia del Talmud-sionismo”.

¿Es esta fantasía repugnante la que reúne el antisemitismo y la islamofobia tan diferente de la puesta en escena por Christie? ¿No son ambos un intento desesperado de orientarse en tiempos confusos? Las oscilaciones extremas en la percepción pública de la crisis coreana son significativas como tales. Una semana nos dicen que estamos al borde de una guerra nuclear, luego hay una semana de respiro, entonces la amenaza de guerra estalla de nuevo ... Cuando visité Seúl en agosto de 2017, mis amigos me dijeron que no había una seria amenaza de guerra ya que el régimen norcoreano sabe que no puede sobrevivir, ahora las autoridades surcoreanas están preparando la población para una guerra nuclear ...

En una situación en la que el apocalipsis está en el horizonte, hay que tener en cuenta que la lógica estándar de la probabilidad ya no se aplica –necesitamos una lógica diferente descrita por Jean-Pierre Dupuy: “El evento catastrófico está inscrito en el futuro como un destino , por supuesto, pero también como un accidente contingente / ... / si se produce un acontecimiento destacado, una catástrofe, por ejemplo, no debiera haber ocurrido; sin embargo, en la medida en que no tuvo lugar, no es inevitable. Por lo tanto, la actualización del acontecimiento –el hecho de que se produzca– crea retroactivamente su necesidad”.

Dupuy ofrece el ejemplo de las elecciones presidenciales francesas de mayo de 1995; aquí está el pronóstico de enero del principal instituto encuestas: “Si el 8 de mayo próximo, la Sra. Balladur resulta elegida, se puede decir que la elección presidencial se decidió antes incluso de que tuviera lugar”. Aplicada a la reciente tensión en Corea, esto significa: SI la guerra va a explotar, será necesaria e inevitable; Si la guerra no va a explotar, todo era una falsa alarma. Esto, según Dupuy, es también cómo debemos abordar la perspectiva de una catástrofe nuclear (o ecológica): no para evaluar “realisticamente” las posibilidades de la catástrofe, sino para aceptarla como nuestro destino, como inevitable, y luego, con el trasfondo de esta aceptación, debemos movilizarnos para realizar el acto que cambiará el destino mismo e insertar así una nueva posibilidad en la situación. En lugar de decir “el futuro está todavía abierto, todavía tenemos tiempo para actuar y prevenir lo peor”, uno debería aceptar la catástrofe como algo inevitable, y luego actuar para deshacer lo que ya está “escrito en las estrellas” como nuestro destino.

Lo que se necesita es nada menos que un movimiento antinuclear nuevo y global, una movilización mundial que ejerza presión sobre las potencias nucleares y actúe agresivamente, organizando protestas masivas boicots, etc. Debe centrarse no sólo en Corea del Norte sino también en las superpotencias que asumen la derecho a monopolizar las armas nucleares. La misma mención pública del uso de armas nucleares debe ser tratada como un delito, y los líderes que muestran públicamente su disposición a poner en peligro a millones de vidas inocentes para proteger su reinado deben ser tratados como los peores criminales. Y más que eso, se necesita un cambio global en nuestra postura, lo que Peter Sloterdijk llama “la domesticación de la cultura animal salvaje”.

Hasta ahora, cada cultura disciplinaba/educaba a sus propios miembros y garantizaba la paz cívica entre ellos bajo el disfraz de poder estatal, pero la relación entre diferentes culturas y estados estaba permanentemente bajo la sombra de una guerra potencial, cada estado de paz nada más que un armisticio temporal. Como Hegel lo conceptualizó, toda la ética de un Estado culmina en el más alto acto de heroísmo, la disposición a sacrificar la vida por el propio Estado-nación de uno, lo que significa que las salvajes relaciones bárbaras entre los estados sirven de fundamento de la vida ética dentro de un estado. ¿Corea del Norte de hoy con su búsqueda despiadada de armas nucleares y cohetes para atacar con ellos objetivos lejanos no es el ejemplo último de esta lógica de la soberanía incondicional del Estado-Nación? Sin embargo, en el momento en que aceptamos plenamente el hecho de que vivimos en una nave espacial Tierra, la tarea que se impone con urgencia es la de civilizar a las civilizaciones mismas, de imponer la solidaridad universal y la cooperación entre todas las comunidades humanas,una tarea tanto más difícil por el continuo aumento de la violencia sectaria religiosa y violencia étnica “heroica” y la disposición para sacrificarse uno (y el mundo) por la causa específica de uno.

* Filósofo y crítico cultural. Sus últimas obras son Porque no saben lo que hacen (Akal) y Antígona (Akal).