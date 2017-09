El candidato a senador de Cambiemos Esteban Bullrich, no se puede quejar de falta de colaboración. No hay día que el presidente Mauricio Macri y/o la gobernadora María Eugenia Vidal no hagan un acto en la provincia con alguna excusa, decididos a revertir la derrota sufrida en las PASO. Ayer, estuvieron todos juntos en diversos actos en Lomas de Zamora y en Lanús. “Muchas obras como ésta se van a hacer realidad, muchas en los próximos años”, prometió el Presidente durante las inauguraciones en Monte Chingolo. “Casa semana hay algo que se inaugura”, aseguró, en plan de mostrar una gestión activa. Bullrich en los actos no habla pero por su altura es muy bueno para hacer selfies, de lo que quedó testimonio ayer en las fotos subidas luego a las redes sociales.