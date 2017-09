Durante el sábado, a partir de las 14, las dependencias del CMD Norte Villa Hortensia (Warnes 1917) se vestirán con yelmos y espadas entre comidas, música y teatro. Un viaje temporal a la Edad Media que hace de ese día una celebración de nombre La Comarca Villa Hortensia 2017 5° Encuentro Nacional de Arte Medieval, cuya convocatoria crece año tras año. Lo numérico no es menor, entre 8 mil y 10 mil personas acuden año tras año, a la manera de un ritual ya instalado, que se espera con ansias.

"Se genera un ambiente muy interesante, entre quienes saben de la actividad y quienes no, pero la conocen y se enganchan. A mí me gusta esa posibilidad de mezcla. Yo no soy experta ni fanática, pero lo que pasó el año pasado fue maravilloso. Me gusta pensar en los eventos que incluyen diferentes sectores, porque es un gran desafío y porque es una responsabilidad desde el Estado", explica Silvana Schulze, coordinadora de Cultura del CMD Norte.

"Tenemos talleres de diseños e indumentaria, que también cosieron algunos de los vestuarios de los espacios, se construyeron máscaras, así como la escenografía de la obra teatral. Es como una súper creación grupal, colectiva, muy interesante", agrega Schulze, de cara a una edición que contará con novedades: "La adaptación teatral de este año fue realizada por el docente de teatro que tenemos en todos nuestros talleres anuales, y los actores son alumnos de estos talleres. Para nosotros esto es un plus interesante, porque vuelcan lo que han estado haciendo en un evento muy grande y convocante. También participarán alumnos de la banda infanto‑juvenil Villa Hortensia".

El inicio es a las 14, "a partir de una feria ubicada en un sector de la Plaza Alberdi, con artesanos, artistas y emprendedores, que hacen objetos y productos medievales. También habrá algunas cuestiones relacionadas con la comida, la panificación, entre espadas, escudos y artesanías. El año pasado fueron 60 feriantes y este año serán un poco más de 90; además de gente de Rosario, vendrán de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos".

‑ Así como ha sucedido con Crack Bang Boom, hay una fisonomía que La Comarca ha logrado.

‑ Esto crece y lo interesante es que tiene una parte que podría denominarse más comercial, pero también hay un escenario donde participan grupos de danza y música. En los jardines de Villa Hortensia habrá talleres de juguetes que han sido diseñados por el equipo nuestro, que se construyen con cartón y papel, siempre en relación a lo medieval. Esta actividad está dedicada, desde ya, a los niños, pero para que participen con los adultos. Uno de los objetos a construir es un escudo, del que hay un diseño en madera que los niños copian y recortan en cartón, arman y pintan. La idea es que los adultos los acompañen. Además, en la casa tenemos siempre una muestra, este año es de fotos y dibujos, junto a un espacio de narración oral de cuentos medievales. También estarán los grupos de 'recreacionismo', algunos compuestos por familias enteras, otros son grupos de amigos, dedicados a recrear la vida cotidiana medieval, con sus vestimentas, sus campamentos, durante toda la jornada. Es llamativo cómo te transporta a otro tiempo.

Con la expectativa también puesta en el buen tiempo (de llover, la actividad pasa al domingo), la coordinadora de Cultura destaca que La Comarca fue creciendo "no sólo en cantidad de asistentes sino en cuanto a las maneras de convocar. Participan cada vez más niños y adultos personificados, a partir de invenciones propias o de series y películas; es increíble, hay muchos fanáticos del género, y están quienes adhieren desde el hecho de ir a pasarla bien, como uno lo ha visto suceder también en Crack Bang Boom".