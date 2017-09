1 Central: Rodríguez; Ferrari, Tobio, Leguizamón, Parot; Colman, Martínez, Romero, Gil; Ruben, Herrera. DT: Paolo Montero.

0 Boca: Sara; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Gago, Barrios, Pérez; Pavón, Benedetto, Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol: PT: 25m Martínez (C).

Cambios: ST: 19m Gómez por Colman (C), 20m Nandez por Pablo Pérez (B), 32m Zampedri por Ruben (C), 38m Bou por Benedetto (B) y Maxi González por Romero (C), 40m Bouzat por Jara (B).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Expulsado: ST: 45m Gil (C).

Central salió de sus crisis de juego con una actuación sobresaliente. Eliminó a Boca en Copa Argentina en un partido donde impuso condiciones en el primer tiempo y sacó la ventaja, y en el complemento desplegó un juego defensivo que anuló al campeón del fútbol argentino. Los canayas jugaron el mejor partido bajo la dirección técnica de Paolo Montero y con un gol de Mauricio Martínez se metieron en cuartos de final, instancia donde se cruzarán con Banfield o Godoy Cruz. La victoria despeja dudas sobre la continuidad de Montero al frente del primer equipo.

Con decisión para jugar en campo rival, Central sorprendió a Boca y protagonizó un partido inesperado para todos. Porque el campeón del fútbol argentino se encontró dominado por la ambición del canaya y el partido en general se jugó en terreno xeneize. Central sostuvo la marca en mitad de cancha para evitar los ataques de Boca y recuperó muchas pelotas, algunas de las cuales terminaron en jugadas del riesgo.

Porque Pablo Pérez se tiró en el área y desvió con el brazo un zurdazo de Colman que iba al arco y Rapallini marcó tiro de esquina. En esos momentos de mayor dominio, la ventaja llegó en un tiro libre de Gil lanzado desde la izquierda. El volante tiró la pelota al segundo palo, por detrás de todos, donde ingresó Martínez para tocar al fondo con el pie derecho bien alto para empujar sobre el área chica.

Central sacó diferencia y era justo. Boca había intentado con un centro peligroso de Cardona que despejó Rodríguez con los puños y luego Parot de esforzó para interferir un disparo de Benedetto. Pablo Pérez lo tuvo de cabeza pero definió desviado y sobre el final el xeneize logró recuperar imagen, llegó a pisar el área canaya, pero la reacción se disipó con el pitazo final de los primeros 45 minutos.

A diferencia del partido del domingo con Banfield, los defensores estuvieron atentos en la marca, Rodríguez respondió cuando el equipo lo necesitó y los volantes doblaron esfuerzos para recuperar más pelotas. Y por eso Boca nunca pudo desplegar el fútbol que lo tiene como puntero de la Superliga.

En el segundo tiempo Boca se paró más adelante en el campo y le quitó la pelota a Central. Pero el canaya se veía en riesgo solo cuando perdía el balón cerca de su arco. Una vez fue Gil el que falló y Cardona lo tuvo con remate al primer palo que desvió Rodríguez. El esquema defensivo de Central tenía su mayor acierto en el poco juego que tuvieron Benedetto y Pavón.

El partido se hizo confuso, intrascendente y aburrido, a pesar de que Boca se hizo del balón a sus pies. Los avances del xeneize tenían como límite el área mayor de Central y el equipo de Montero no pasó problemas para sostener la diferencia. Para sumar confusión al juego de Boca, Montero incluyó a Gómez y luego a Maxi González.

El partido no tuvo emociones en el segundo tiempo. Hasta que llegó el pitazo final y Central festejó un triunfo sorpresivo ante el último campeón del fútbol argentino. El canaya se repuso a su mal momento en la Superliga y hoy conocerá a su rival de cuartos de final de Copa Argentina, que saldrá del partido que animarán Banfield y Godoy Cruz.