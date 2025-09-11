El asesinato del referente trumpista Charlie Kirk provocó efectos en el mundo del espectáculo: Comedy Central retiró una reposición de un episodio reciente de South Park que se burlaba de Kirk y su programa de "debate".

El episodio en cuestión, “Got a Nut”, se emitió por primera vez el 6 de agosto de 2025. Mostraba al personaje habitual de South Park Eric Cartman, visitando campus universitarios para “debates” como el de Kirk, adoptando su peinado y sus modales. Según el sitio Deadline, aunque una reposición del episodio fue eliminada de la programación de Comedy Central el miércoles por la noche, sigue estando disponible para ver en la plataforma Paramount+.

A raíz de la muerte de Kirk, algunos seguidores de MAGA culpan al episodio de South Park por su asesinato. El episodio, que termina con la entrega del ‘Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros Debatidores’, fue descrito como “hilarante” por el propio Kirk en un TikTok publicado el 7 de agosto.



Sin embargo, algunos de los seguidores de Kirk creen que la parodia pudo haber contribuido al tiroteo. “Sabés qué, que se jodan. Culpemos a South Park”, escribió un usuario en la red X. “Culpá a los medios. Culpá a la retórica izquierdista. Estas personas te odian y quieren verte muerto. Si matan a Charlie Kirk y se mean en su tumba, lo harán con cualquiera de nosotros.” Otro señaló que “Trey Parker y Matt Stone son responsables de esto”, publicó un segundo, refiriéndose a los creadores del programa. “South Park ciertamente fomentó el odio necesario para que Kirk fuera asesinado”, dijo un tercero. Johnny MAGA, una cuenta popular con casi 250 mil seguidores, dijo: “South Park atacando los eventos de campus universitarios de Charlie Kirk y burlándose de su fe cristiana hace solo unas semanas”, y agregó un clip del episodio con la leyenda: “Monstruos”.