El día después de la eliminación de la Copa Argentina tras la derrota por 1-0 ante Central, en Mendoza, Boca retomó la actividad en Casa Amarilla, de cara al partido del domingo ante Chacarita, por la quinta fecha de la Superliga. La voz de la autocrítica por la caída en los octavos de final fue asumida por Fernando Gago. “Nunca nos podemos creer más de lo que somos, ganamos una serie de partidos, nada más. Tocó perder en la Copa Argentina, pero el domingo habrá revancha, siempre hay que replantearse las cosas, cuando se gana y también cuando se pierde”, afirmó el capitán del Xeneize.

Más allá de la frustración por no haber avanzado a cuartos de final, Guillermo Barros Schelotto respiró aliviado ayer porque para defender la punta del torneo podrá contar con el goleador Darío Benedetto, reemplazado debido a un tirón en el isquiotibial izquierdo, en la noche del miércoles en el Malvinas Argentinas. El Pipa trabajó ayer con normalidad, a la par de sus compañeros, mostrándose recuperado de la molestia. “Sentí una sensación rara en el isquiotibial. Le dije al técnico que estaba bien pero me sacó por precaución, no creo que sea nada grave”, había declarado al abandonar el estadio mendocino. De hecho, al goleador ni siquiera le hicieron la serie de estudios de rigor, ya que desde los cuerpos técnico y médico consideraron que fue solo “un susto”.

Así, Guillermo podrá repetir la formación que le ganó sucesivamente a Olimpo (3-0), Lanús (1-0), Godoy Cruz(4-1) y Vélez (4-0), lo que lo convirtió en el líder con puntaje ideal. Entonces, Boca formaría con Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Pérez, Barrios, Gago; Pavón, Benedetto, Cardona, el once que sale de memoria.

El equipo de los Mellizos no perdía desde el 14 de mayo pasado, cuando River lo venció por 3-1, por la vigésimo cuarta fecha del torneo pasado, donde a la postre se coronó campeón. Es más, fuera de La Bombonera, Boca no caía desde el 2 de noviembre de 2016, cuando justamente Central le ganó por 2-1, por los cuartos de final de la Copa Argentina edición 2016. Ahora, el Xeneize sólo tiene que disputar en el semestre la Superliga, y pasado mañana le toca defender su condición de líder ante Chacarita, uno de los dos ascendidos de la B Nacional, cuyo técnico, Walter Coyette, haría tres cambios, ingresando Nahuel Menéndez, Miguel Mellado e Ijiel Protti por Juan González, Emmanuel Martínez y Alejandro Gagliardi.