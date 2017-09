Una de las sedes de la Universidad Nacional del Oeste (UNO) se encuentra tomada por alumnos, profesores y no- docentes, en rechazo al fallo de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que dispuso que Martín Othacehé (hijo de Raúl Othacehé), ex rector de la universidad, vuelva a hacerse cargo de la casa de estudios, siendo que el año pasado la Asamblea universitaria (máximo órgano de la universidad) dispuso que fuera removido de su cargo. La comunidad académica argumenta que con el fallo se viola la autonomía universitaria, algo que esta plasmado en la Constitución Nacional. La sede que se encuentra tomada es la que se ubica sobre la calle Jujuy al 55; la idea de los manifestantes es que Othacehé no pueda volver a la UNO y que la toma se mantenga hasta el miércoles 4 de octubre, cuando debería realizarse una nueva Asamblea universitaria que fue convocada con el fin de reafirmar la expulsión de Martín Othacehé. También el 13 de octubre debería realizarse otra Asamblea universitaria, pero esta para elegir a un nuevo rector que tendría mandato hasta el 2021.