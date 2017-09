Te acordás de la primera vez que saliste campeona?

–Sí. Fue con Los Indios de Moreno. Ganamos el Argentino de clubes U 14 (menores de 14 años), en Santa Cruz.

El dato en la breve carrera de Florencia Chagas puede ser anecdótico, pero tiene un valor fundamental para contextualizar esta historia. Porque el torneo del que habla se jugó en octubre de 2015, hace menos de dos años. Y desde entonces, ganó tantos títulos que ya no los recuerda. Y no es fácil rastrearlos, tampoco.

Con la selección ganó los Sudamericanos U 14 (fue elegida MVP), U 15 y U 17. En Berazategui conquistó el torneo metropolitano U15 y el Argentino de clubes U 17. Y con el combinado de Febamba (Federación Metropolitana), obtuvo el torneo Argentino 3x3. ¿Por qué tanta atención sobre esta chica de 16 años? Porque los especialistas consideran que es la señalada para liderar a una camada que puede cambiar el rumbo del básquet femenino del país. Y porque tiene el potencial para convertirse en la primera argentina en jugar en la WNBA, la NBA de las mujeres.

Florencia es hija de Oscar Chagas, más conocido como el Uruguayo, una especie de leyenda del básquet metropolitano de Buenos Aires. Un jugador mañoso, duro, recio, de esos que hacían pensar dos veces a los rivales que querían atacarlo. Jugó en Los Indios, Hacoaj, Alem, Argentino de Castelar, Marcos Paz, Brown, Defensores de Moreno, Pilar… Y cuando estaba en CASA de Padua, fue cuando su hija también empezó a jugar.

Al principio, fue con los varones. En las categorías más chicas no hay impedimentos para formar equipos mixtos. “Arranqué para probar, porque el juego con varones puede ser un poco diferente. Hasta U13 me dejaron, después me dijeron que tenía que cambiar y empezar a jugar con mujeres. Después de esa edad las diferencias físicas se empiezan a notar más”. Mientras tanto, alternaba como jugadora de CASA de Padua con los varones y de Vélez con las mujeres. “Podía hacerlo porque eran torneos distintos”, aclara.

Uno de los rasgos más admirables de los millenials es la madurez con la que pueden manejarse, y sin complejos, en aspectos sociales. ¿Nunca sentiste que te señalaban por jugar con los hombres? “Para nada”, dice primero con naturalidad. Y cuando su papá le recuerda alguna anécdota, aclara: “En la escuela me decían machona, pero era por jugar básquet, nada más”. El juego manda. “Es importante que los equipos de mujeres puedan jugar contra los varones. Todos los clubes lo hacen y también los seleccionados. El juego es más intenso y te ayuda a mejorar tu nivel”, explica.

Florencia pasó por Los Indios y más tarde se fue a Berazategui. Este último cambio para encontrar más posibilidades de juego, ya que en Moreno no tenía alternativas de mayores en el máximo nivel. En un año puede llegar a jugar hasta 12 torneos, y no tiene intenciones de perderse ninguno. En 2016, por ejemplo, actuó en metropolitanos U15, 17 y 19, en el Argentino U 17 de clubes, en la Superliga (hoy Liga Nacional), la Liga U17, el torneo 3x3 argentino, los Sudamericanos U15 y 17, el Federal de clubes y hasta hizo una gira por Francia con el seleccionado U18.

Este año, además de repetir la mayor parte de ese programa, se sumaron los preparativos para el equipo que jugará el año próximo los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y participó por primera vez con una preselección mayor, para la Americup, pero quedó fuera en el último corte del equipo. Curiosamente uno de los torneos en los que no ganó fue el que le abrió las puertas a nivel internacional. Con el seleccionado U16, este año, logró la medalla de bronce en el FIBA Américas. Su nivel llamó la atención a los enviados de la NBA en el torneo. La invitaron a participar en el Basketball without Borders Americas, que se desarrolló en Nassau, Bahamas. “Me enteré por un tuit de la cuenta de la CABB, no lo podía creer”, dice. Fue con otra argentina, Victoria Gauna. Llegó un día tarde por un trámite de visado, pero eso no impidió que, entre las 22 jugadoras del campus, quedara entre las 12 mejores seleccionadas para un All Star. En ese partido se lució y se llevó el trofeo de MVP.

Su vida sigue siendo de lo más normal por ahora. Después de ir a ver algún partido del Prefederal de Los Indios, podía pasar a comer por El Cóndor, a metros de la estación de Moreno. Como tantas veces junto con su papá, su mamá (Valeria) y su hermana (Luciana). Ahora su vida cambió por completo porque jugará en la Lega A1 de Italia, en Famila Schio, equipo multicampeón que también participa de la Euroliga. Su explosión es tan importante que se convirtió en la jugadora más joven en la historia de la argentina en se transferida al básquetbol del exterior. “La verdad que después de recibir varias propuestas entre universidades y clubes europeos, me llegó una invitación para ir a conocer durante 10 días a Famila Schio, donde pudevivenciar lo que es realmente un club profesional. Tuve varias charlas con mi familia, y creìmos que en mi caso esta era la mejor opción. Además, siento que me encuentro en uno de mis mejores momentos deportivos. Esto fue también un empujón más para tomar la determinación de irme a jugar a Italia. Hoy me pongo como objetivo adaptarme bien al básquetbol europero”, le dijo Florencia al sitio oficial Febamba.

Mientras tanto, la NBA ya puso la atención sobre ella. Desde hace un par de temporadas se crearon Academias en distintos países, con becas para que los jugadores puedan desarrollarse bajo la órbita del básquet norteamericano. Otro argentino, Francisco Caffaro (2,12m), ya se encuentra en Australia en uno de estos programas. Por ahora son exclusivos para hombres, pero hay proyectos para los primeros equipos para mujeres.

–Cuando dicen que podés ser la primera argentina en la WNBA, ¿es algo que ves muy lejano?

–No, ¿por qué? Es lógico que tenga que ir dando cada paso, soy muy chica. Pero es algo que no me voy a sacar de la cabeza. Y si se me abren esas puertas para ir al exterior, no lo veo tan lejos.

Fecha y lugar de nacimiento: Buenos Aires, 27/6/2001.

Clubes: CASA de Padua, Vélez, Los Indios y Berazategui.

Distinciones:

-MVP del Sudamericano U14 de 2015.

-Premio Jorge Newbery 2016.

-MVP del All Star del NBA Sin fronteras de Bahamas 2017.